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Vali Bilmez’den, polis ve jandarmaya bayram ziyareti

VAN HABERLERİ  | 24.05.2020 19:58 | Son Güncelleme

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Ramazan bayramı dolayısıyla polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.Vali Bilmez, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ile birlikte Ramazan bayramının ilk ziyaretini İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne gerçekleştirdi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Ramazan bayramı dolayısıyla polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
Vali Bilmez, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ile birlikte Ramazan bayramının ilk ziyaretini İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne gerçekleştirdi. Vali Bilmez, burada bayramını kutladığı polislere, korona virüs pandemisi tedbirleri kapsamında yaptıkları fedakarca çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Vali Bilmez, ziyaretler kapsamında Ramazan bayramında da mesaiye devam eden güvenlik güçleri ve karakolları da ziyaret etti. Özalp ilçesi girişindeki polis noktasını ziyaret eden Vali Bilmez, polislerin bayramını kutladıktan sonra Ercek Jandarma Karakoluna geçti. Karakolda karşılama mangasını selamlayan Vali Bilmez, askerlerin bayramını kutlayarak bir süre sohbet etti. Karakol ziyareti sonrası Van-Özalp karayolu üzerindeki jandarma ve polis ortak uygulama noktası, oradan da Van-Erciş karayolundaki uygulama noktasına geçen Vali Bilmez, son olarak Şehit Ferhat Arslan Karakolu’nu da ziyaret edip güvenlik güçleriyle bayramlaştıktan sonra bayramın ilk günkü programını tamamladı.

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