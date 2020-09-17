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Vali Bilmez’den şehit aileleriyle gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı

VAN HABERLERİ  | 17.09.2020 18:16 | Son Güncelleme

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 3 şehit ailesine ve bir gaziye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde gönderilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı’nı takdim etti.Vali Bilmez, Valiliğin Ali Paşa Toplantı Salonu’nda ağırladığı şehit aileleri ile birlikte ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki Devlet Övünç Madalyası Tevcih Törenindeki konuşmasını dinledi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 3 şehit ailesine ve bir gaziye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde gönderilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı’nı takdim etti.
Vali Bilmez, Valiliğin Ali Paşa Toplantı Salonu’nda ağırladığı şehit aileleri ile birlikte ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki Devlet Övünç Madalyası Tevcih Törenindeki konuşmasını dinledi. Daha sonra şehit aileleri ile sohbet eden Vali Bilmez, şehitlik mertebesinin önemine dikkat çekerek, “Şehitlik ve gazilik Türk milleti için daima büyük bir onur olmuştur. Vatanın birlik ve bütünlüğünün korunması, ülkenin her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için en değerli varlıkları olan canlarını feda eden kahramanlarımıza şükran ve minnet borçluyuz. Bu topraklar şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış ve bize vatan olmuştur. Rabbim milletimizin ve devletimizin birliğini daim etsin. Bizim inancımıza göre şehitlerimizin mükâfatını Allah verir. Biz ona inanıyoruz. Bu ülke için canını vermiş şehitlerimizin ailelerine sahip çıkmak, onları yad etmek görevimiz. Valilik olarak her zaman kapımız şehit aileleri ve gazilerimize açıktır. Şehit aileleri ve yakınları bize emanettir. Devletimizin tüm kurumları olarak şehit yakınlarımıza ve gazilerimize sahip çıkmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.
Sohbetin ardından Vali Bilmez, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’de yürütülen operasyonlar esnasında 1 Mart 2018 tarihinde yaşanan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik’in babası Zeynel Abidin Çevik’e, Diyarbakır’ın Lice ilçesinin Birlik köyü kırsalında güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonlar sırasında PKK’lı teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Uğur Sağlam’ın babası Yaşar Sağlam’a, Kuzey Irak Dalya Üs Bölgesine terör örgüt PKK tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sedat Kasap’ın babası Nihat Kasap’a ve Mardin Nusaybin’deki hendek operasyonlarında yaralanıp gazi olan Jandarma Uzman Onbaşı Murat Belet’e Devlet Övünç Madalyası ve Beratı’nı takdim etti.
Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdiminde Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Tarık Kuşman, Van Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı Ahmet Baki ve şehit aileleri hazır bulundu.

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