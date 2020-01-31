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Vali Bilmez’in eşi Edremitli kadınlarla buluştu

VAN HABERLERİ  | 31.01.2020 17:54 | Son Güncelleme

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez, “Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri” programı kapsamında Edremitli kadınlarla buluştu.Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Kadın ve Aile Merkezinde düzenlenen programda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli Psikolog Murat Hasanoğlu, ‘Çocuklarda Mahremiyet’, İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Birimine bağlı Vaize Ayşegül Deniz ise ‘Kur’an’da ve Sünnette Çocuk Hakları’ konulu birer seminer verdi.Seminer sonrası konuşan Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez, katılımcılara teşekkür etti.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez, “Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri” programı kapsamında Edremitli kadınlarla buluştu.
Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Kadın ve Aile Merkezinde düzenlenen programda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli Psikolog Murat Hasanoğlu, ‘Çocuklarda Mahremiyet’, İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Birimine bağlı Vaize Ayşegül Deniz ise ‘Kur’an’da ve Sünnette Çocuk Hakları’ konulu birer seminer verdi.
Seminer sonrası konuşan Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez, katılımcılara teşekkür etti. Aile kurumunun önemine değinen Meral Bilmez, kadın ve erkeğin birbirlerine karşı sorumlulukları olduğunu belirterek, “Ayrıca biz ebeveynlerin de çocuklarına karşı çeşitli sorumlulukları var. Bizler, bu sorumlulukların bilincinde olmalıyız. Ona göre hareket etmeliyiz” dedi.
Daha sonra “Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri” programı kapsamında Edremit ilçesinden kadınlarla bir araya gelen Vali Bilmez’in eşi Meral Bilmez, yapılan programın önemini anlattı. Katılımcılarla bol bol vakit geçiren Bilmez, kadınlarla tek tek ilgilenerek sorunlarını not aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez’in katılımıyla bu hafta beşincisi gerçekleştirilen programa, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ’ın eşi Reyhan Karabağ, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Selma Biçek ile Edremit ilçesinden gelen kadınlar katıldı.

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