Vali Bilmez’in Gaziler Günü mesajı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Bilmez mesajında, “Devletimizin ve milletimizin gazilerimize verdiği önemin, onlara duyulan minnet ve şükran duygularının bir ifadesi olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından Gazilik unvanının verilişinin yıldönümü olan 19 Eylül tarihi Ülkemizde her yıl ‘‘Gaziler Günü’’ olarak kutlanmaktadır. Ülkemizin her karış toprağında, vatanını bayrağını ve kutsal değerlerini korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerimiz, milletimizin medarı iftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleridir. Bugün üzerinde şanla şerefle yaşadığımız canımızdan kıymetli Cennet Vatanımız; Vatan, Bayrak, Millet sevgisiyle korkusuzca Şehitlik ve Gazilik mertebelerine erişen kahramanlarımızın bizlere en kıymetli armağanı ve emanetidir. İşte bu nedenle; bizler de bu kutsal emanete gereken değeri vermeli, onu en iyi şekilde korumalı ve nesilden nesile yücelterek ve yükselterek aktarmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanımız için canlarını hiç düşünmeden feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilik mertebesi ile şereflenmiş gazilerimize de sağlıklı, uzun ömürler diliyorum” ifadelerine yer verdi.

