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Vali Çağatay, deprem bölgesindeki muhtarlarla bir araya geldi

BİTLİS HABERLERİ  | 08.08.2020 16:37 | Son Güncelleme

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Hizan’da meydana gelen depremden dolayı depremi yaşayan köy muhtarları ile karakolda bir araya geldi.Bitlis’in Hizan ilçesinde bağlı Sağınlı Köyü Jandarma Karakolunda muhtarlarla bir araya gelen Vali Çağatay, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Hizan’da meydana gelen depremden dolayı depremi yaşayan köy muhtarları ile karakolda bir araya geldi.
Bitlis’in Hizan ilçesinde bağlı Sağınlı Köyü Jandarma Karakolunda muhtarlarla bir araya gelen Vali Çağatay, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Beraberinde Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, AFAD Müdürü Ali Fuat Balkan ile birlikte Hizan’a bağlı Sağınlı Karakolu’nda bölgedeki 30 köy muhtarı ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi.
Muhtarlarla yapılan toplantının ardından basın mensuplarına bilgi veren Vali Oktay Çağatay, “Dün saat 22.20 sıralarında merkez üssü Hizan’ın Doğancı köyünde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede birçok yerde hissedildi. Bitlis merkez Siirt’in Pervari ve Van’ın Bahçesaray ilçelerinde de hissedildi. Merkez Sağınlık Karakol bölgemize bağlı 30 köy olunca biz buraya AFAD İl Müdürlüğümüzün ekiplerini dün akşamdan beri yönlendirdik. Arkadaşlarımız İl Özel İdaresi ve AFAD Müdürlüğünden desteklerini aldılar. Bize gelen bilgilerde 40 köyümüzde bazı evlerde çatlaklar meydana geldiği yönündedir. Çok şükür can ve mal kaybımız olmadı. Ama vatandaşlarımızın taleplerini yerinde görmek ve değerlendirmek üzere geldik. Muhtarlarımız da burada dinledik. Arkadaşlarımız şu anda alanda çalışıyorlar. Ciddi bir sıkıntı olmadığını düşünüyoruz. Yinede vatandaşlarımızın taleplerini değerlendirmeliyiz. Önümüzdeki günlerde de depremsiz günler diliyoruz” dedi

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