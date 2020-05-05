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Vali Çağatay maske üretimini inceledi

BİTLİS HABERLERİ  | 05.05.2020 15:09 | Son Güncelleme

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğündeki maske dikim atölyesini ziyaret etti.Vali Oktay Çağatay, korona virüs ile mücadele kapsamında günlük iki bin maske dikimi yapılan Bitlis Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğündeki maske dikim atölyesini ziyaret etti.

Vali Çağatay maske üretimini inceledi

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğündeki maske dikim atölyesini ziyaret etti.
Vali Oktay Çağatay, korona virüs ile mücadele kapsamında günlük iki bin maske dikimi yapılan Bitlis Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğündeki maske dikim atölyesini ziyaret etti. Vali Oktay Çağatay, atölyede çalışanlara kolaylıklar diledi. Atölye ziyaretinden sonra Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından kamu personellerinin kullanımı için üretilen siperlikleri de inceleyen Vali Çağatay, çalışmalarda görev alan herkese teşekkür etti.

Vali Çağatay maske üretimini inceledi

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