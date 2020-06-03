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Vali Çağatay operasyonda yaralanan askerleri ziyaret etti

BİTLİS HABERLERİ  | 03.06.2020 20:41 | Son Güncelleme

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralanan 2 askeri hastanede ziyaret etti.İç Güvenlik Operasyonları kapsamında, Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 4 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralanan 2 askeri hastanede ziyaret etti.
İç Güvenlik Operasyonları kapsamında, Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 4 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyonda 2 asker hafif şekilde yaralandı. Yaralı askerler devlet hastanesinde tedavi altına alındı.
Vali Oktay Çağatay, hafif yaralanan 2 askeri, tedavi gördükleri Bitlis Devlet Hastanesinde ziyaret etti. Servislerde tedavi gören askerleri ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Çağatay, doktorlardan askerlerin durumları hakkında bilgi alırken, askerlerle de bir müddet sohbet etti.
Askerleri ziyarette Vali Oktay Çağatay’a, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, İl Sağlık Müdürü Dr. Koray Okur, Bitlis Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gökhan Lap ve doktorlar eşlik etti.

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