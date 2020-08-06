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Vali Çağatay Tatvan’da denetimlere katıldı

BİTLİS HABERLERİ  | 06.08.2020 15:25 | Son Güncelleme

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, korona virüs salgını ile ilgili Tatvan ilçesinde gerçekleştirilen denetimlere katıldı.İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda yurt genelinde gerçekleştirilen denetimler kapsamında Tatvan ilçesinde sabah başlayan uygulamalar aralıksız devam ediyor.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, korona virüs salgını ile ilgili Tatvan ilçesinde gerçekleştirilen denetimlere katıldı.
İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda yurt genelinde gerçekleştirilen denetimler kapsamında Tatvan ilçesinde sabah başlayan uygulamalar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Tatvan ilçesine gelen Vali Çağatay da kurum amirleriyle birlikte denetimlere katıldı. Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Bitlis İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile birlikte Tatvan Yaşam AVM’de faaliyet gösteren iş yerlerini ziyaret eden Vali Çağatay, korona virüs salgını ile ilgili belirlenen kuralları uyulması noktasında uyarılarda bulundu. Ziyaret ettiği iş yeri işletmecilerine ‘bol kazançlar’ dileğinde de bulunan Vali Çağatay, ancak kurallara uyarak bu salgının üstesinden gelinebileceğine dikkat çekti.
Denetim ve iş yerleri ziyareti sonrasında açıklamada bulunan Vali Çağatay, tüm yurtta olduğu gibi Bitlis ve ilçelerinde de sıkı denetimler yapıldığını söyledi. Denetimlerin sıklıkla devam edeceğini kaydeden Vali Çağatay, herkesin üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirerek ve belirlenen kurallara uyarak salgının bertaraf edilebileceğini ifade etti.

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