YURTHABER
  4. Vali Çağatay’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Vali Çağatay’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

BİTLİS HABERLERİ  | 09.01.2020 12:43 | Son Güncelleme

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.Vali Çağatay, yayımladığı mesajda, “Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazeteciler, ilkeli yayıncılık anlayışıyla olayları tarafsız bir şekilde halka aktararak vatandaşın en doğal hakkı olan doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanına ses olmaktadırlar.

Vali Çağatay’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
Vali Çağatay, yayımladığı mesajda, “Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazeteciler, ilkeli yayıncılık anlayışıyla olayları tarafsız bir şekilde halka aktararak vatandaşın en doğal hakkı olan doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanına ses olmaktadırlar. Ulusal basınımızın yanında güzel ilimizde ve bölgemizde yaşanan olaylar ve gelişmelerden bizlerin haberdar olmasını sağlayan, yerel basınımız her koşulda ve her şartta sorumluluk duygusu içinde toplumun haber alma özgürlüğü adına gecelerini gündüzlerine katmak suretiyle emeklerini ortaya koyarak başarı ile görev yapmaktadırlar. Gazetecilik mesleği, özellikle çok büyük fedakârlık isteyen ve zor şartlarda yapılan bir meslektir. Kamuoyunu bilgilendirmek için günün her saatinde haber peşinde koşan gazetecilerimiz zor şartlarda ve sorumluluk duygusu içinde vatandaşları gelişen olaylar hakkında aydınlatmak için büyük bir özveri ile çalışırken, önemli bir kamu görevini de icra etmektedirler. Bu açıdan basın çalışanlarımızı takdir etmemek mümkün değildir. Bu duygu ve düşüncelerle Bitlis Valiliği olarak yürüttüğümüz tüm çalışmalarda büyük desteğini aldığımız basınımıza teşekkürlerimi sunuyor, ilkeli ve objektif bir anlayışla devam edeceğine inandığım çalışmalarında başarılar diliyor, tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ölümden saniyelerle kurtulduÖlümden saniyelerle kurtuldu
Başkan Tanğlay’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajıBaşkan Tanğlay’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
TATSO’dan “Gazeteciler Günü” programıTATSO’dan “Gazeteciler Günü” programı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Karaciğer nakliyle hayata tutundu

Karaciğer nakliyle hayata tutundu

GÜNCELLEME 2 - Amasya'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı: 2 ölü, 4 yaralı

GÜNCELLEME 2 - Amasya'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı: 2 ölü, 4 yaralı

GÜNCELLEME - İzmir'de kadavradan organ nakli sonrasında üçüncü ölüm

GÜNCELLEME - İzmir'de kadavradan organ nakli sonrasında üçüncü ölüm

Vali Akın, Ocak ayı halk toplantısına başkanlık etti

Vali Akın, Ocak ayı halk toplantısına başkanlık etti

Bitlis Namaz Vakitleri 9 Ocak Perşembe

İmsak
05:55
Sabah
07:22
Öğle
12:23
İkindi
14:53
Akşam
17:15
Yatsı
18:37

Bitlis Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Perşembe

Zümrüt Eczanesi
Merkez
Büyük Eczanesi
Adilcevaz
Tatlısu Eczanesi
Ahlat
Şifa Eczanesi
Guroymak
Derman Eczanesi
Hizan
Hayat Ecz.Eczanesi
Tatvan
Ömer Ecz.Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ev kara gömüldü, 40 köye ulaşım yok

Ev kara gömüldü, 40 köye ulaşım yok

VEDAŞ ekipleri, kırsalda elektrik arızalarını gidererek yeni yıla giriyor

VEDAŞ ekipleri, kırsalda elektrik arızalarını gidererek yeni yıla giriyor

AGD’den Doğu Türkistan açıklaması

AGD’den Doğu Türkistan açıklaması

Ahlatlı kadınlardan sanat eseri tablolar

Ahlatlı kadınlardan sanat eseri tablolar

Hizan’da ‘Okullar Arası Atletizm Yarışması’ yapıldı

Hizan’da ‘Okullar Arası Atletizm Yarışması’ yapıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.