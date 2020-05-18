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Vali Çağatay’dan 19 Mayıs mesajı

BİTLİS HABERLERİ  | 18.05.2020 09:57 | Son Güncelleme

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.Vali Çağatay, milli mücadelenin en önemli gününün 19 Mayıs olduğunu ifade etti.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.
Vali Çağatay, milli mücadelenin en önemli gününün 19 Mayıs olduğunu ifade etti. Çağatay, “Milletimizin tarihte eşi benzeri görülmemiş kahramanlık destanları yazarak gerçekleştirdiği milli mücadelenin en önemli günü olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101. yıldönümünü hep birlikte yaşamanın mutluluğu, coşkusu ve heyecanı içerisindeyiz. Milli mücadelenin başlangıcı olan bu anlamlı gün, Türk gençliğine bayram olarak armağan edilmiştir. Gençlik, bir milletin geleceğidir. Gençlere değer veren, onları en iyi şekilde yetiştirerek, kişilikli ve özverili kuşaklar olarak yarınlara hazırlayan milletler, geleceğe güvenle bakabilirler. Nasıl ki bugünlerin mimarı olarak ecdadımıza olan minnettarlığımızı dile getiriyorsak, yarınlarımızın mimarı da gençlerimiz olacaktır. Ata’sının bu teveccühüne karşılık gençliğimiz kutlu emanete dün nasıl sahip çıktıysa bugün de sahip çıkmaktadır ve inanıyorum ki gelecekte de sahip çıkacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor, başta sevgili gençlerimiz olmak üzere değerli Bitlis halkının ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

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