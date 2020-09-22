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Vali Çağatay’dan Ahlat Belediyesine ziyaret

BİTLİS HABERLERİ  | 22.09.2020 22:34 | Son Güncelleme

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, beraberindeki Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile birlikte Ahlat Belediye Başkanlığını ziyaret etti.Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban ve Belediye personeli tarafından karşılanan Vali Oktay Çağatay, personele işlerinde kolaylıklar diledi.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, beraberindeki Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile birlikte Ahlat Belediye Başkanlığını ziyaret etti.
Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban ve Belediye personeli tarafından karşılanan Vali Oktay Çağatay, personele işlerinde kolaylıklar diledi. Ahlat Belediye Başkanı Çoban’dan ilçede devam eden projeler hakkında bilgi alan Vali Çağatay, Ahlat’ın Çarho mevkisinde yapımına başlanan millet bahçesi projesi hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

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