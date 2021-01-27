YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Vali Çağatay’dan ceza evine ziyaret

Vali Çağatay’dan ceza evine ziyaret

27.01.2021 16:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret etti.Vali Çağatay, Bitlis E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret ederek burada görev yapan görevliler ve askerlerle sohbet etti.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret etti.
Vali Çağatay, Bitlis E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret ederek burada görev yapan görevliler ve askerlerle sohbet etti. Bitlis E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Kamber Ata, Vali Çağatay ve beraberindekilere Ceza İnfaz Kurumu hakkında bilgi vererek, K-9 köpek timlerinin gösterisini izlettirdi.
Vali Çağatay’a Ceza İnfaz Kurumu ziyaretinde, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ve Cezaevleri İnfaz Kurumu Savcısı Ali Can Yavuz eşlik etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Baba gibi baba' 'Baba gibi baba'
94,8 milyonluk büyük ikramiye Türk vatandaşa çıktı! 94,8 milyonluk büyük ikramiye Türk vatandaşa çıktı!
1/

Bitlis Namaz Vakitleri 27 Ocak Çarşamba

İmsak
05:50
Sabah
07:14
Öğle
12:29
İkindi
15:11
Akşam
17:35
Yatsı
18:54

Bitlis Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Çarşamba

Umut Eczanesi
Merkez
Y. Eczanesi
Adilcevaz
Hayat Eczanesi
Ahlat
Yavuz Eczanesi
Guroymak
Eylül Eczanesi
Hizan
Tatvan Eczanesi
Tatvan
Ömer Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster
Bitlis ECZANELER
Bitlis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Diğer Haberler

Bitlis OSB 4 bin kişiyi istihdam edecek

Bitlis OSB 4 bin kişiyi istihdam edecek

Bitlis'te kurulacak 3 tekstil atölyesinde 1000 kişi istihdam edilecek

Bitlis'te kurulacak 3 tekstil atölyesinde 1000 kişi istihdam edilecek

Bitlis'te kurulacak 3 tekstil atölyesinde 1000 kişi istihdam edilecek

Bitlis'te kurulacak 3 tekstil atölyesinde 1000 kişi istihdam edilecek

Ahlatlı Kadınlar BEDESTEM ile meslek öğreniyor

Ahlatlı Kadınlar BEDESTEM ile meslek öğreniyor

20 günlük kar esaretinin ardından köy yolu ulaşıma açıldı

20 günlük kar esaretinin ardından köy yolu ulaşıma açıldı

Bitlis’te teröristlerin toprağa gizlediği yaşam malzemeleri ele geçirildi

Bitlis’te teröristlerin toprağa gizlediği yaşam malzemeleri ele geçirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.