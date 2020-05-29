YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Vali Çağatay’dan jandarma karakoluna ziyaret

Vali Çağatay’dan jandarma karakoluna ziyaret

BİTLİS HABERLERİ  | 29.05.2020 18:52 | Son Güncelleme

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Mutki ilçesine bağlı İkizler Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.Vali Oktay Çağatay, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Nuri Serkant Kara, Mutki İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Musa Karatay ile Mutki ilçesine bağlı İkizler Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Mutki ilçesine bağlı İkizler Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.
Vali Oktay Çağatay, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Nuri Serkant Kara, Mutki İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Musa Karatay ile Mutki ilçesine bağlı İkizler Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti. Helikopterle karakola giden Vali Oktay Çağatay ve beraberindeki heyeti, İkizler Jandarma Karakol Komutanı ve karakolda görevli personel karşıladı. Karakolda görevli personellerin geçmiş bayramlarını kutlayan Vali Oktay Çağatay, personelle bir süre sohbet etti. Daha sonra karakol komutanlığının sorumluluk bölgesi hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Çağatay, Karakol Komutanlığı Denetleme ve Ziyaret Defterini imzaladı. Vali Oktay Çağatay, görevli personelle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra karakoldan ayrıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKerem Bürsin'den Demet Özdemir açıklamasıKerem Bürsin'den Demet Özdemir açıklaması
iPhone SE 2020 sonunda Türkiye'de satışa çıktı! Peki fiyatı değişti mi?iPhone SE 2020 sonunda Türkiye'de satışa çıktı! Peki fiyatı değişti mi?
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Muğla’da ’afet bölgesi’ talebi

Muğla’da ’afet bölgesi’ talebi

Anne, oğlunun cansız bedeni ile karşılaştı

Anne, oğlunun cansız bedeni ile karşılaştı

Çınar’da vatandaşlar stadyumda namaz kıldı

Çınar’da vatandaşlar stadyumda namaz kıldı

Omuz ağrısına dikkat

Omuz ağrısına dikkat

Vali Kaymak’tan cuma denetimi

Vali Kaymak’tan cuma denetimi

74 gün sonra ilk cuma namazı

74 gün sonra ilk cuma namazı

Bitlis Namaz Vakitleri 29 Mayıs Cuma

İmsak
02:58
Sabah
04:44
Öğle
12:14
İkindi
16:07
Akşam
19:34
Yatsı
21:12

Bitlis Nöbetçi Eczaneler29 Mayıs Cuma

Zümrüt Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Adilcevaz
Tatlısu Eczanesi
Ahlat
Şifa Eczanesi
Guroymak
Derman Eczanesi
Hizan
Nisan Eczanesi
Tatvan
Su Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Başkan Geylani, “Ramazan Ayı’nda Vatandaşlarımızı Yalnız Bırakmadık”

Başkan Geylani, “Ramazan Ayı’nda Vatandaşlarımızı Yalnız Bırakmadık”

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Bitlis’te Metanfetamin ele geçirildi

Bitlis’te Metanfetamin ele geçirildi

Bitlis’te çatışma: 2 asker şehit, 4 asker yaralı

Bitlis’te çatışma: 2 asker şehit, 4 asker yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.