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Vali Çağatay’dan kahraman komandolara ziyaret

14.01.2021 16:58 | Son Güncelleme:
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Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Hizan ilçesinde yeni yapılan Jandarma Komando Tabur Komutanlığını ziyaret ederek askerlerle bir araya geldi.İlçeye gelen Vali Oktay Çağatay’ı Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Bitlis İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Nuri Serkant Kara, Hizan Belediye Başkanı Cezail Aktaş, Tabur Komutanı Binbaşı Bahadır Seferoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdulkadir Yağar, İlçe Emniyet Amiri Erbil Başar ve Hizan Müftüsü Murat Demir karşıladı.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Hizan ilçesinde yeni yapılan Jandarma Komando Tabur Komutanlığını ziyaret ederek askerlerle bir araya geldi.
İlçeye gelen Vali Oktay Çağatay’ı Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Bitlis İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Nuri Serkant Kara, Hizan Belediye Başkanı Cezail Aktaş, Tabur Komutanı Binbaşı Bahadır Seferoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdulkadir Yağar, İlçe Emniyet Amiri Erbil Başar ve Hizan Müftüsü Murat Demir karşıladı. Burada komandoları selamlayan Vali Oktay Çağatay, “Sizleri rahat ettirmek bizim görevimiz. Allah bunu bana nasip etti. Hakikaten mutluyum, sevinçliyim. Arkadaşların emeği çoktur, onlara teşekkür ediyorum. Tabi bölgedeki en büyük amacımız, milletimizin başına bela olan kırk yıllık belayı, terör belasını def etmektir. Allah’a şükürler olsun komutanlar ve sizlerin sayesinde inşallah bunu gerçekleştiriyoruz. Allah öncelikle sizlere sağlık versin, memleketimize, milletimize huzur ve birlik versin” dedi.
Daha sonra Komando Tabur Komutanlığı hizmet binasını gezerek incelemelerde bulunan Vali Çağatay’a İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ve Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar da eşlik etti.

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