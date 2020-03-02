YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Vali Çağatay’dan şehit ailesine taziye ziyareti

Vali Çağatay’dan şehit ailesine taziye ziyareti

BİTLİS HABERLERİ  | 02.03.2020 22:57 | Son Güncelleme

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Güroymak Kaymakamı M.Faruk Sancaktutar ile birlikte İdlib Şehidi Güven Kurtulmuş’un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.Vali Oktay Çağatay, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Kaymakam M.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Güroymak Kaymakamı M.Faruk Sancaktutar ile birlikte İdlib Şehidi Güven Kurtulmuş’un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Vali Oktay Çağatay, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Kaymakam M. Furkan Sancaktutar ile beraberindeki AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Van İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ile birlikte, Şehit Piyade Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş’un Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Taziye ziyaretinde, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dualar edildi. Vali Oktay Çağatay ve beraberindeki heyet, şehide Allah’tan rahmet dileyerek, geride kalan ailesine, dostlarına ve yakınlarına Allah’tan sabır diledi.
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ile birlikte şehit ailesiyle yakından ilgilenen Vali Çağatay, “Biz, buraya Van Milletvekillerimiz, Van ilimizin ve Bitlis’imizin kurum müdürleriyle birlikte acınızı paylaşmaya geldik. Sizin acınız, bizim acımızdır. Nerede olursanız olun devletimizin tüm kapıları size her zaman açıktır” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bitlis Namaz Vakitleri 3 Mart Salı

İmsak
05:13
Sabah
06:34
Öğle
12:29
İkindi
15:40
Akşam
18:13
Yatsı
19:29

Bitlis Nöbetçi Eczaneler 3 Mart Salı

Deva Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Adilcevaz
Ahlat Eczanesi
Ahlat
Yavuz Eczanesi
Guroymak
Y. Eczanesi
Hizan
Ihlamur Eczanesi
Tatvan
Toprak Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Tatvan’da 2 günde 2 metre kar yağdı

Tatvan’da 2 günde 2 metre kar yağdı

Tatvan’da kar tatili

Tatvan’da kar tatili

Can Hastanesinden hava koşulları nedeniyle ücretsiz tedavi hizmeti

Can Hastanesinden hava koşulları nedeniyle ücretsiz tedavi hizmeti

Bitlis’te kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

Bitlis’te kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

Yeni Tugay Komutanından Başkan Necati Gürsoy’a Ziyaret

Yeni Tugay Komutanından Başkan Necati Gürsoy’a Ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.