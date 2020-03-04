Vali Çakacak, Gelişim Okulları robot takımı öğrencilerini kabul etti

Vali Özdemir Çakacak, 2019 Turkish Robotics Offseason yarışmasında Creativity Awards dalında ödül alan Gelişim Okulları Kalsedon FRC robot takımı öğrencilerini ve Mentör Öğretmen Mustafa Tanrıdiler’i makamında kabul etti.

Son yıllarda ülkemizde teknoloji konusunda birçok önemli hamlelerin gerçekleştirildiğini kaydeden Vali Çakacak, dünyada olağanüstü hızla gelişim gösteren robotik bilim ile öğrencilerin genç yaşta tanışmasının önemli olduğunu ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak, ülkemizin bulunduğu konumdan daha ileri noktalara taşınmasının eğitim ve sanayi başta olmak üzere tüm sektörlerde daha fazla bilim ve teknoloji üretmekten geçtiğini vurguladı.

Bu anlamda ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşıyan teknolojik ve bilime dayalı gerçekleştirilen çalışmalara dikkat çeken Vali Çakacak, gençlerimize imkân ve fırsat verildiği takdirde ulusal ve uluslararası düzeyde önemli başarılara imza atabileceklerini söyledi.

Konuşmasının sonunda Vali Çakacak, Gelişim Okulları Kalsedon FRC robot takımı öğrencilerine ve Mentör Öğretmen Mustafa Tanrıdiler’e bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren Mentör Öğretmen Tanrıdiler de, ziyareti kabulden dolayı Vali Çakacak’a teşekkürlerini iletti.

