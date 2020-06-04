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Vali Çakacak, maske üretim atölyesini ziyaret etti

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 04.06.2020 14:42 | Son Güncelleme

Vali Özdemir Çakacak, ilimizin maske ihtiyacını karşılamak üzere Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki Cerrahi Maske Üretim Atölyesini ziyaret etti.“Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 ile mücadele kapsamında ülkemiz insanının sağlığı için canı pahasına, gece gündüz demeden çalışan ve bu anlayışıyla üretime odaklanan tüm öğretmenlerimize ve çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.” diyen Vali Çakacak, salgınla mücadelede yeni bir döneme girildiğini ve bu dönemde maske, mesafe ve temizlik kuralına muhakkak uyulması gerektiğini söyledi.Saha tecrübeleri ve üretim pratikleri sayesinde Meslek Liselerinde görev yapan gönüllü öğretmen ve çalışanlarından oluşan ekiplerin; maske ve dezenfektan malzemeleri üreterek Kovid-19 ile mücadeleye büyük destek olduklarını dile getiren Vali Çakacak, “Her zaman olduğu gibi Türk milletinin neler yapabildiğini, nasıl bir araya gelebildiğini, neler üretebileceğini güzel bir şekilde görmüş olduk.

Vali Özdemir Çakacak, ilimizin maske ihtiyacını karşılamak üzere Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki Cerrahi Maske Üretim Atölyesini ziyaret etti.
“Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 ile mücadele kapsamında ülkemiz insanının sağlığı için canı pahasına, gece gündüz demeden çalışan ve bu anlayışıyla üretime odaklanan tüm öğretmenlerimize ve çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.” diyen Vali Çakacak, salgınla mücadelede yeni bir döneme girildiğini ve bu dönemde maske, mesafe ve temizlik kuralına muhakkak uyulması gerektiğini söyledi.
Saha tecrübeleri ve üretim pratikleri sayesinde Meslek Liselerinde görev yapan gönüllü öğretmen ve çalışanlarından oluşan ekiplerin; maske ve dezenfektan malzemeleri üreterek Kovid-19 ile mücadeleye büyük destek olduklarını dile getiren Vali Çakacak, “Her zaman olduğu gibi Türk milletinin neler yapabildiğini, nasıl bir araya gelebildiğini, neler üretebileceğini güzel bir şekilde görmüş olduk. Devlet-Millet işbirliği anlayışıyla herkes seferber olmuş durumda. Bu seferberliğe katkı sağlayan İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, okul müdürlerimize, gönüllü öğretmen ile çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.
Yapılan çalışmalar hakkında Okul Müdürü Süleyman Sırrı Kabadayı’dan bilgiler alan Vali Çakacak, daha sonra Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden ayrıldı.

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