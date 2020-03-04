YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Vali Çakacak, milli sporcu Turhan’ı kabul etti

Vali Çakacak, milli sporcu Turhan’ı kabul etti

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 04.03.2020 17:32 | Son Güncelleme

Vali Özdemir Çakacak, 3 ve 7 Şubat tarihleri arasında İstanbul’da yapılan Uluslararası Açık Teakwondo turnuvasında 59 kilogramda 3’üncü olan milli sporcu Zeynep Şeyma Turhan ve antrenörlüğünü yapan babası Abdullah Turhan’ı makamında kabul etti.Ulusal ve uluslararası müsabakalarda ilimizi en iyi şekilde temsil eden sporcularımızla gurur ve onur duyduklarını belirten Vali Çakacak, Taekwondo Milli Takımına seçilen Zeynep Şeyma Turhan’ı ve Antrenörü Abdullah Turhan’ı kutladı.

Vali Çakacak, milli sporcu Turhan’ı kabul etti

Vali Özdemir Çakacak, 3 ve 7 Şubat tarihleri arasında İstanbul’da yapılan Uluslararası Açık Teakwondo turnuvasında 59 kilogramda 3’üncü olan milli sporcu Zeynep Şeyma Turhan ve antrenörlüğünü yapan babası Abdullah Turhan’ı makamında kabul etti.
Ulusal ve uluslararası müsabakalarda ilimizi en iyi şekilde temsil eden sporcularımızla gurur ve onur duyduklarını belirten Vali Çakacak, Taekwondo Milli Takımına seçilen Zeynep Şeyma Turhan’ı ve Antrenörü Abdullah Turhan’ı kutladı. Ziyareti kabulden dolayı Vali Çakacak’a teşekkürlerini ileten Antrenör Turhan, “2020 yılının başında gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonasında kızım ve aynı zamanda sporcum Zeynep Şeyma, büyüklerde Türkiye 6’ncısı gençlerde Türkiye 3’üncüsü olarak ilimiz adına başarı kaydetmiş, hem büyüklerde hem de gençlerde Milli takıma girme hakkı kazanmıştır. İstanbul’da yapılan ve 52 Ülkeden yaklaşık 2200 sporcunun yarıştığı Turkih Open Turnuvasında Milli Takım adına yarışan Zeynep Şeyma, sırasıyla Kazakistan- Fas ve Türk rakiplerini yenmiş, yarı finalde Alman rakibine az farkla yenilerek turnuvayı üçüncü olarak tamamlamıştır” dedi.
Ziyaret esnasında Antrenör Turhan, turnuvada 3. olan milli sporcumuz Zeynep Şeyma Turhan’ın kürsüde göndere çektirdiği Şanlı Türk Bayrağını Vali Çakacak’a takdim etti.

Vali Çakacak, milli sporcu Turhan’ı kabul etti

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Çırılçıplak fotoğraf paylaşıp... Çırılçıplak fotoğraf paylaşıp...
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kırıkkale’de şehit isimleri cadde ve sokaklarda yaşatılacak

Kırıkkale’de şehit isimleri cadde ve sokaklarda yaşatılacak

Isparta’da 27 operasyonda 35 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

Isparta’da 27 operasyonda 35 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

Bilecik’te şehitler için mevlit okutuldu

Bilecik’te şehitler için mevlit okutuldu

Gürbulak şehidinin ateşi Mersin’e düştü

Gürbulak şehidinin ateşi Mersin’e düştü

Başkan Bozkurt talepleri yerinde dinliyor

Başkan Bozkurt talepleri yerinde dinliyor

Başkan Işık, Macaristan’da

Başkan Işık, Macaristan’da

Eskişehir Namaz Vakitleri 4 Mart Çarşamba

İmsak
05:57
Sabah
07:19
Öğle
13:15
İkindi
16:26
Akşam
19:00
Yatsı
20:17

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 4 Mart Çarşamba

Eskişehir Eczanesi
Odunpazari
Kökden Eczanesi
Tepebasi
Pınar Eczanesi
Tepebasi
Timur Eczanesi
Odunpazari
Ziyapaşa Eczanesi
Odunpazari
Elif Öztürk Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hanımeli Sokak Eskişehirlilerin gözdesi oldu

Hanımeli Sokak Eskişehirlilerin gözdesi oldu

Başkan Ataç, bilgilendirme toplantısında çok sayıda kadınla buluştu

Başkan Ataç, bilgilendirme toplantısında çok sayıda kadınla buluştu

Sahipsiz atlar çöplüklerde

Sahipsiz atlar çöplüklerde

Başkan Ataç Alanyurtlular ile buluştu

Başkan Ataç Alanyurtlular ile buluştu

Şehit Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege için mevlit

Şehit Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege için mevlit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.