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  4. Vali Çakacak, Milli Voleybolcu Boz’u kabul etti

Vali Çakacak, Milli Voleybolcu Boz’u kabul etti

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 15.01.2020 12:11 | Son Güncelleme

Vali Özdemir Çakacak, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri final karşılamasında ise Almanya’yı 3-0 yenerek olimpiyatlara katılma hakkı elde eden Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı skorer oyuncularından Eskişehirli Meryem Boz’u makamında kabul etti.Türk milletine büyük bir gurur ve onur yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımını yürekten kutlayan Vali Çakacak, nazik ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Hollanda’nın Apeldoorn kentinde organize edilen 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri’nde göstermiş oldukları üstün performansla olimpiyat oyunlarına katılma hakkı elde eden A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı’mızı canı gönülden kutluyorum.

Vali Çakacak, Milli Voleybolcu Boz’u kabul etti

Vali Özdemir Çakacak, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri final karşılamasında ise Almanya’yı 3-0 yenerek olimpiyatlara katılma hakkı elde eden Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı skorer oyuncularından Eskişehirli Meryem Boz’u makamında kabul etti.
Türk milletine büyük bir gurur ve onur yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımını yürekten kutlayan Vali Çakacak, nazik ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Hollanda’nın Apeldoorn kentinde organize edilen 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri’nde göstermiş oldukları üstün performansla olimpiyat oyunlarına katılma hakkı elde eden A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı’mızı canı gönülden kutluyorum. Bu başarıda önemli rol oynayan Eskişehir’in evladı Meryem kızımızı da ayrıca kutlamak istiyorum. Türk milletine gurur ve onur veren bu başarının Tokyo’da da devam etmesini diliyorum” dedi.
İlimizi ve ülkemizi uluslararası alanda başarıyla temsil eden ve bizlere büyük gurur yaşatan milli sporculara milletçe minnet borçlu olduğumuzu kaydeden Vali Çakacak, milli sporcu Meryem Boz’a bundan sonraki spor hayatında başarılar diledi.
Kendisine destek olan herkese teşekkür eden milli sporcu Meryem Boz ise, 2020 Tokyo Olimpiyatlarında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve Türk milletinin kendilerine olan güvenini boşa çıkarmamak için daha çok çalışacaklarını söyledi. A Milli Kadın Voleybol Takımının tarihinde ikinci kez olimpiyatlara katıldığını hatırlatan Boz, bu gururu yaşamanın ve yaşatmanın kendisi ve takım arkadaşları için büyük bir mutluluk olduğunu ifade etti.
Ziyaretin sonunda Vali Çakacak, Milli Sporcu Meryem Boz’a günün anısına hediye verdi.
Ziyareti kabulde, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu ve Eskişehir Voleybol İl Temsilcisi Cihat Fırıncıoğlu da hazır bulundu.
Eskişehir DSİ Bentspor altyapısından yetişen ve Ay-Yıldızlı formamız altında başarılı bir performans sergileyerek yarı finaldeki Polonya maçında gösterdiği başarılı oyun ile Türk Milli Voleybol Takımını finale taşıyan Meryem Boz, final maçındaki Almanya karşısında tecrübesi ve kritik anlarda oyuna katkısı ile dikkat çekmiş ve Eskişehirlilerin gurur kaynağı olmuştu.

Vali Çakacak, Milli Voleybolcu Boz’u kabul etti

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