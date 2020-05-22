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Vali Çakacak, şehit aileleri ve gazilerin bayramını kutladı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 22.05.2020 17:01 | Son Güncelleme

Vali Özdemir Çakacak,Eskişehir’de yaşayan şehit aileleri ve gazilere tebrik kartı ve çeşitli hediyeler göndererek Ramazan bayramlarını kutladı.Vali Çakacak, gönderdiği tebrik kartında şu ifadelere yer verdi:“Devletimizin ve milletimizin bekası, milli birlik ve bütünlüğümüzün temini için canlarını hiçe sayarak bu uğurda şehadet şerbetini içmiş, vatan sevgisi ile fedakârlığın sembolü aziz şehitlerimizin siz değerli yakınları ile bu uğurda mücadele etmiş ve bedel ödemiş kahraman gazilerimizin Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutlarım.

Vali Çakacak, şehit aileleri ve gazilerin bayramını kutladı

Vali Özdemir Çakacak,Eskişehir’de yaşayan şehit aileleri ve gazilere tebrik kartı ve çeşitli hediyeler göndererek Ramazan bayramlarını kutladı.
Vali Çakacak, gönderdiği tebrik kartında şu ifadelere yer verdi:
“Devletimizin ve milletimizin bekası, milli birlik ve bütünlüğümüzün temini için canlarını hiçe sayarak bu uğurda şehadet şerbetini içmiş, vatan sevgisi ile fedakârlığın sembolü aziz şehitlerimizin siz değerli yakınları ile bu uğurda mücadele etmiş ve bedel ödemiş kahraman gazilerimizin Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutlarım. Covid-19 salgını nedeniyle yakın olamadığımız bu günlerde kalplerimizin ve devletimizin her zaman yanınızda ve sizlerle olduğunu bilmenizi isterim.”

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Tepebasi
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Tepebasi
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