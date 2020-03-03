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Vali Çakacak Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesini kabul etti

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 03.03.2020 18:16 | Son Güncelleme

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, göreve yeni seçilen TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Muazzez Günay ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.Verimli toprakları bulunan Eskişehir’in ciddi bir tarımsal üretime sahip olduğuna dikkat çeken Vali Çakacak, nazik ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, göreve yeni seçilen TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Muazzez Günay ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.
Verimli toprakları bulunan Eskişehir’in ciddi bir tarımsal üretime sahip olduğuna dikkat çeken Vali Çakacak, nazik ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tarım sektörünün ülke ekonomisine büyük katkılar sağladığını kaydeden Vali Çakacak, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi’nin 9. Olağan Genel Kurulu sonucu başkanlığa seçilen Günay’a ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun temennisinde bulunarak, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi. Yeni yönetim olarak Eskişehir’de yürütülen tarımsal çalışmaları yakından takip ettiklerini bildiren Başkan Günay ise, bu çalışmalarla ilgili olarak tüm kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde olduklarını söyledi.
Ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

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