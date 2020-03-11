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Vali Çakacak’dan İstiklal Marşı’ın kabulü ve Milli Şair Mehmet Âkif Ersoy’u anma mesajı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 11.03.2020 12:08 | Son Güncelleme

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, İstiklal Marşı’ın kabulü ve Milli Şair’i Mehmet Âkif Ersoy’u anma ile ilgili bir mesajı yayımladı.Vali Çakacak, mesajında, “Türk milletinin hürriyet ve istiklâl mücadelesini destanlaştıran İstiklâl Marşı’mızın, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 99.

Vali Çakacak’dan İstiklal Marşı’ın kabulü ve Milli Şair Mehmet Âkif Ersoy’u anma mesajı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, İstiklal Marşı’ın kabulü ve Milli Şair’i Mehmet Âkif Ersoy’u anma ile ilgili bir mesajı yayımladı.
Vali Çakacak, mesajında, “Türk milletinin hürriyet ve istiklâl mücadelesini destanlaştıran İstiklâl Marşı’mızın, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 99. yıl dönümünü büyük bir gurur ve onurla kutluyor; Millî Şair’imiz Mehmet Âkif ERSOY’u da rahmet ve minnetle yâd ediyoruz. İstiklâl Marşı; direnen, mücadele eden, topyekûn bir ordu olarak karşı koyan bir milletin kükreyen sesidir. İstiklâl Marşı, bir milletin bağımsızlık aşkının, imkânsızlıklar içerisinde gösterdiği büyük kahramanlığın, azim ve fedakârlıkla verilen kurtuluş mücadelesinin mısralara dökülmüş ifadesidir. Millî Mücadele’nin en çetin döneminde, milletimizin yeniden dirilişine ve şahlanışına vesile olan bu eşsiz eser, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu kutsal vatanın semalarında yankılanmaya devam edecektir. İstiklâl Marşı’ndaki ruh ve enerjiyle bugün bizler her gün seferberliğe çağrılacak, her vakit bir İstiklâl Harbi verecek kadar heyecanımızı muhafaza ediyoruz. Milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiş olan Mehmet Âkif Ersoy fikirleri, idealleri, mütevazı hayatı, asil duruşuyla kendisinden sonraki nesiller için önemli bir ilham kaynağı, örnek bir şahsiyettir. Milletimiz onu her zaman rahmet ve şükranla anacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle İstiklâl Marşı’mızın kabulünün 99. yılını kutlarken eserleri ve hayatıyla bir fazilet abidesi olan Mehmet Âkif Ersoy’u, İstiklâl Marşı’nı kanunlaştıran Gazi Meclis’in onurlu üyelerini rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” dedi.

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