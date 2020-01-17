Vali Çakacak’ın taziye mesajı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Barış Pınarı Harekat Bölgesinde şehit olan Eskişehirli Binbaşı Şevket Tombul için taziye mesajı yayımladı.

Vali Çakarak, taziye mesajında; “Barış Pınarı Harekâtı Bölgesinde bulunan askeri güçlerimize; 16 Ocak 2020 tarihinde yol kontrolü sırasında terörist gruplarca patlayıcı yüklü araçla saldırı düzenlenmiş ve üç askerimiz şehit olmuştur. Anılan bu saldırıda; 41’inci Komando Tugayı 2’nci Komando Taburu Komutanlığı’nda görevli, Sivrihisar ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Binbaşı Şevket Tombul’un şehit olduğu haberini derin bir üzüntü içerisinde öğrendik. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan haince düzenlenen bu saldırıda, şehadet mertebesine eren Eskişehir’in evladı Piyade Binbaşı Şevket Tombul’a ve diğer şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Bu arada şehit Binbaşı Tonbul’un cenazesinin, Şanlıurfa’da düzenlenecek olan törenin ardından öğleden sonra Eskişehir’e getirileceği öğrenildi. Reşadiye Camii’nde kılınacak namazın ardından cenazenin Kanlıpınar Şehitliği’nde toprağa verilmesi beklleniyor.

