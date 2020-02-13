Vali Çakacak’tan kolluk kuvvetlerine teşekkür

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Özdemir Çakacak’ın başkanlığında yapıldı. Eskişehir Valiliği Yunus Emre Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, ilçe kaymakamları ve diğer kurul üyeleri katıldı. Toplantıda, Eskişehir’de gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele konusunda yapılan çalışmalar, mücadelenin geldiği nokta ve alınması gereken tedbirler konusunda değerlendirmeler yapılacağını kaydeden Vali Çakacak, uyuşturucu ile mücadelenin ülkemizin en önemli ve en hassas konularından biri olduğunu dile getirdi. Her çeşit bağımlılıkla mücadelenin devletimizin öncelikli olarak odaklandığı konuların başında geldiğine dikkat çeken Vali Çakacak, “Bağımlılıkla mücadele toplumun sadece bir kısmı ile değil, tüm kesimlerinin içerisinde bulunması gereken bir konudur” dedi. 14 Şubat 2019 tarihinde yayımlanan 2019/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda Eskişehir’de "Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulu” oluşturulduğunu ve bu Kurul tarafından "Bağımlılıkla Mücadele Kurullarının Çalışma Usul ve Esasları" nın yayımlandığını hatırlatan Vali Çakacak, toplantının açılış konuşmasını yaparak şunları söyledi:

"AMATEM Birimi alkol ve madde bağımlılığı tedavisi

“Bu Esaslar doğrultusunda; ilimizde Vali Başkanlığında “Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu (BMİKK)” ve merkezdeki 2 ilçemizde de Odunpazarı ve Tepebaşı Kaymakamlarımız Başkanlığında “Bağımlılık ile Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu (BMİKK)” oluşturulmuştur. Bu Kurullar, üç ayda bir olmak üzere yılda dört defa toplanmaktadır. Bugünkü, 2020 yılı 1. Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurul Toplantısında 2019 yılındaki bağımlılıkla mücadele faaliyetleri değerlendirilecektir. Öte yandan; ülke genelinde eş zamanlı olarak planlanan ve ilimizde de 16 Ocak 2020 tarihinde yapılan Uyuşturucu/ Bağımlılık ile Mücadele Değerlendirme Toplantısında; Metruk bina tespiti, yıkımı ve ıslahına yönelik çalışmalar, uyuşturucu kullanımı ve satışı açısından riskli olan park ve rekreasyon alanlarına güvenlik kamera sistemlerinin kurulması, okullara güvenlik kameralarının kurularak Kent Güvenlik Yönetim Sistemine (KGYS) entegrasyonunun sağlanması, okul irtibat görevlilerinin etkin çalışmalarının gözden geçirilmesi talimatlandırılmış olup, ilgili kurumlar çalışmalara başlamıştır. Bu anlamda; İlimizin genel durumuna bakıldığında 2019 yılında uyuşturucu ile mücadele kapsamında toplamda 860 olay gerçekleşmiş olup, bin 258 kişiye işlem yapılmış ve bunlardan 147 kişi tutuklanmıştır. AMATEM Biriminde 2019 yılında alkol ve madde bağımlılığı tedavisi için yapılan başvurularda; 2 bin 135 kişiye ayaktan, 593 kişiye yatarak tedavi hizmeti verilmiştir. Bilindiği üzere; “2018-2023 Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı” yayımlanmış olup, kurulumuz üyesi kurum ve kuruluşların iştiraki ile “Eskişehir İli 2020-2021 Yılı İl Eylem Planı” hazırlanmıştır. Bu bağlamda tüm kurum ve kuruluşlarımız uyuşturucu ile mücadele konularında bütüncül bakış açısıyla eşgüdüm içerisinde faaliyetlerine devam etmektedirler. Davranışsal Bağımlılıklar İle Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2019-2023)” 3 Temmuz 2019 tarihinde Bağımlılık İle Mücadele Yüksek Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiş olup; tüm toplumu teknolojinin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımına teşvik etmek, bu konuda bilgilendirmek, aşırı ve zararlı teknoloji kullanımını önlemek ve gerekli durumlarda tıbbi yardıma erişmelerini sağlamak, danışmanlık hizmetlerini güçlendirmek amacı ile “Eskişehir İli 2020-2023 Yılı İl Eylem Planı” hazırlanmıştır. Bağımlılık konusu tüm toplumu doğrudan etkileyen bir nitelik taşımakta ve başarılı sonuçlar elde edebilmek için topyekûn bir mücadele yürütülmesi gerekmektedir. Bu sebeple; Kurullarımız tarafından bağımlılık ile mücadele alanında yürütülecek çalışmalarda ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylık ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanmalı, alınan kararların uygulanmasında üstlenilen görev ve sorumluluklar özenle yerine getirilmelidir.”