YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Vali Çakacak’tan veda ziyaretleri

Vali Çakacak’tan veda ziyaretleri

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 13.06.2020 13:17 | Son Güncelleme

Son çıkan Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Vali Özdemir Çakacak, 3 yıldır görev yaptığı Eskişehir’de bir dizi veda ziyaretleri gerçekleştirdi.10 Haziran tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan Vali Çakacak ilk olarak; Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, Muharip Hava Kuvvet Komutan Yardımcısı ve BHHM’leri Komutanı Hv.

Son çıkan Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Vali Özdemir Çakacak, 3 yıldır görev yaptığı Eskişehir’de bir dizi veda ziyaretleri gerçekleştirdi.
10 Haziran tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan Vali Çakacak ilk olarak; Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, Muharip Hava Kuvvet Komutan Yardımcısı ve BHHM’leri Komutanı Hv. Plt. Tümg. İsmail Günaydın, Hava Kontrol Grup Komutanı Hv. Tuğg. Yusuf Erge, MSB 1’inci Hv. Bkm. Fabrika Müdürü Hv. Tuğg. Gürhan Ergürhan ve 1’inci Ana Jet Üs Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Gökhan Ergün’ü makamlarında ziyaret etti.
Daha sonra Vali Çakacak; Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Osman Soydal, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Mehmet Özel, Yunus Abdullah Tokgöz ve Savaş Kılıç’ı makamlarında ziyaret ederek veda etti.
Ardından; Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve İl Emniyet Müdür Yardımcıları, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ve İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt’ı ziyaret eden Vali Çakacak, tüm kamu kurum ve kuruluşları, STK’lar ve özel sektör temsilcileri ile Eskişehir’in daha da gelişmesi ve kalkınması adına çalışmalar yapmaya gayret gösterdiklerini belirtti.
Ayrıca; Tepebaşı Kaymakamı iken aynı kararname ile Osmaniye iline Vali olarak atanan Dr. Erdinç Yılmaz’ı makamında ziyaret eden Vali Çakacak, hayırlı olsun temennisinde bulunarak veda etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHüzünlü bir aşk hikayesini bağrında saklayan milyonlarca yıllık mağara: Baredine MağarasıHüzünlü bir aşk hikayesini bağrında saklayan milyonlarca yıllık mağara: Baredine Mağarası
Minikler 23 Nisan sevincini erken yaşadıMinikler 23 Nisan sevincini erken yaşadı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor

Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor

Van’da bir iş yerinde yılan paniği

Van’da bir iş yerinde yılan paniği

Hair World Turkey kurucu ortağı Demir Akıllıoğlu: “Saç ekimi için gelen 500 bin kişinin yarıdan fazlası Avrupalı”

Hair World Turkey kurucu ortağı Demir Akıllıoğlu: “Saç ekimi için gelen 500 bin kişinin yarıdan fazlası Avrupalı”

Esenler’de korona virüs pankartı konusu

Esenler’de korona virüs pankartı konusu

Nesli tükenmekte olan deniz canlısı sahilde yaralı halde bulundu

Nesli tükenmekte olan deniz canlısı sahilde yaralı halde bulundu

Genç işadamı Ateş Ahlatçı: “Korona süreci, Türkiye’nin esnek ve dinamik yapısını dünyaya gösterdi”

Genç işadamı Ateş Ahlatçı: “Korona süreci, Türkiye’nin esnek ve dinamik yapısını dünyaya gösterdi”

Eskişehir Namaz Vakitleri 13 Haziran Cumartesi

İmsak
03:28
Sabah
05:22
Öğle
13:03
İkindi
17:00
Akşam
20:34
Yatsı
22:20

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler13 Haziran Cumartesi

Berhan Eczanesi
Odunpazari
Mihalıççık Eczanesi
Odunpazari
Toprak Eczanesi
Tepebasi
Bakılan Eczanesi
Tepebasi
Gültepe Eczanesi
Odunpazari
Deliklitaş Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Eskişehir'de Suriye'den dönen özel harekat polisleri dualarla karşılandı

Eskişehir'de Suriye'den dönen özel harekat polisleri dualarla karşılandı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Online pilates eğitimleri sürüyor

Online pilates eğitimleri sürüyor

Güçlü Saç Kökleri İçin 7 Bitkisel Yağ Karışımlı Sabun

Güçlü Saç Kökleri İçin 7 Bitkisel Yağ Karışımlı Sabun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.