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  4. Vali Çakır, ‘çalışan gazeteciler’ gününü kutladı

Vali Çakır, ‘çalışan gazeteciler’ gününü kutladı

YOZGAT HABERLERİ  | 10.01.2020 17:42 | Son Güncelleme

Yozgat Valisi Kadir Çakır, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla görev yapan ulusal basın ve yerel basın çalışanları ile bir araya geldi.İl Özel İdaresi Misafirhanesinde basın mensuplarıyla buluşan Vali Çakır, tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayarak başarı dileklerinde bulundu.Yozgat’ta basın mensuplarının özveriyle çalıştığını söyleyen Vali Çakır, “Sizler emeğinizi karda, kışta, soğukta, sıcakta esirgemeden görevinizi yapan insanlarsınız.

Yozgat Valisi Kadir Çakır, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla görev yapan ulusal basın ve yerel basın çalışanları ile bir araya geldi.
İl Özel İdaresi Misafirhanesinde basın mensuplarıyla buluşan Vali Çakır, tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayarak başarı dileklerinde bulundu.
Yozgat’ta basın mensuplarının özveriyle çalıştığını söyleyen Vali Çakır, “Sizler emeğinizi karda, kışta, soğukta, sıcakta esirgemeden görevinizi yapan insanlarsınız. Hepinizin gününü ayrı ayrı kutluyorum. Sizler bir anlamda bizim elimiz, ayağımız, kulağımızsınız. Eleştirilerinize her zaman açığız, bunu samimi bir şekilde söylüyorum. Hepimizin yapıcı olması lazım. Sonuçta idare dediğimiz şey birkaç kişinin yapacağı şey değil. Bu ne kadar geniş kitlelere yayılırsa o kadar sorun çözümlü odaklı olur. Bunlarda en etkin kesimlerden biri de sizlersiniz. Tabi sadece eleştirerek değil çözüm getirerek te bazen bu sorumluluğu almanız lazım” dedi.

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İmsak
06:26
Sabah
07:55
Öğle
12:53
İkindi
15:19
Akşam
17:41
Yatsı
19:05

Yozgat Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Cuma

Safa Eczanesi
Merkez
Ayçiçek Eczanesi
Akdagmadeni
Beştaş Eczanesi
Aydincik
Dedeoğlu Eczanesi
Bogazliyan
Fatih Eczanesi
Candir
Temel Eczanesi
Cayiralan
Gül Eczanesi
Cekerek
Tümünü Göster

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