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Vali Çakır, Kastamonu’da görevine başladı

KASTAMONU HABERLERİ  | 17.06.2020 17:38 | Son Güncelleme

Son Valiler Kararnamesiyle Mülkiye Başmüfettişi görevinden Kastamonu Valisi olarak atanan Avni Çakır, görevine başladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları ile Mülkiye Başmüfettişi görevinden Kastamonu Valisi olarak atanan Avni Çakır görevine başladı.

Son Valiler Kararnamesiyle Mülkiye Başmüfettişi görevinden Kastamonu Valisi olarak atanan Avni Çakır, görevine başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları ile Mülkiye Başmüfettişi görevinden Kastamonu Valisi olarak atanan Avni Çakır görevine başladı. Çakır, Valilik binası önünde Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, protokol davetlileri ve kurum müdürleri tarafından karşılandı.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kastamonu Valiliği görevine başladığını söyleyen Vali Avni Çakır, “Kurtuluş Savaşımızın simge şehirlerinden birisi olan eşsiz tarihi ve doğası ile huzur bölgesi, evliyalar diyarı, kadim şehir Kastamonu’ya Vali olarak atanmaktan çok büyük onur duydum. Bu vesileyle beni bu göreve layık gören başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın İçişleri Bakanımıza duydukları güven için şükranlarımı sunuyorum. Yeni görevimin ilimiz ve şahsım için hayırlara vesile olmasını Yüce Mevla’dan niyaz ediyorum. Bu yüce millete hizmet etmek büyük bir onurdur. Bununla birlikte çok önemli sorumlulukları da beraberinde getirmektedir. Bu sorumlulukların bilincinde olarak, yönetimde temel yaklaşımımız insanı merkez alan, hukuk, adalet ve hakkaniyet ölçülerine sıkı sıkıya bağlı, hesap verebilen, katılıma açık, toplumumuzun bütün kesimlerini kucaklayan, güler yüzlü bir yönetim olacaktır” dedi.
“Kastamonu’yu daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız”
Kastamonu’nun daha ileriye taşınması için var güçleriyle çalışacaklarını söyleyen Vali Çakır, “Yönetim geleneğimizin önemli bir unsuru olan istişareye açık olacak, sorunları mutlaka taraflarıyla konuşarak, görüşerek çözme gayreti içerisinde olacağız. Makamda oturmaktan ziyade sahada ve vatandaşlarımızın arasında olmaya özel önem vereceğiz. Özellikle devletin desteğine ve şefkatine daha çok ihtiyaç duyan şehit aileleri ve gazilerimiz, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız, kimsesiz-yetim çocuklarımız, engellilerimiz, yaşlı insanlarımız, öğrencilerimiz ve gençlerimizle her fırsatta bir arada olmaya gayret göstereceğiz. Eğitimden sağlığa; güvenlikten ulaşıma; altyapıdan tarıma, ekonomik büyümeye; gençlere yönelik hizmetler, spordan turizme; sosyal yardım ve hizmetten çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınmaya kadar tüm alanlarda Kastamonu ilinin daha ileriye taşınması için var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.

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