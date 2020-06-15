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Vali Çakır, Yozgat’a veda etti

YOZGAT HABERLERİ  | 15.06.2020 12:48 | Son Güncelleme

Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişi olarak Ankara’ya atanan Yozgat Valisi Kadir Çakır, kente veda etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararıyla Mülkiye Başmüfettişi olarak Ankara’ya atanan Vali Kadir Çakır, Yozgat’a veda etti.Vali Çakır, Vali Konağında düzenlenen programda protokol, sivil topluk kuruluşları, çalışma arkadaşları, vatandaşlar ve gazeteciler ile vedalaştı.Yozgat’ta görev yapmaktan ve Yozgat’a hizmet etmekten gurur duyduğunu söyleyen Vali Kadir Çakır, “Yozgat’ı kendi memleketim gibi benimsedim.

Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişi olarak Ankara’ya atanan Yozgat Valisi Kadir Çakır, kente veda etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararıyla Mülkiye Başmüfettişi olarak Ankara’ya atanan Vali Kadir Çakır, Yozgat’a veda etti.
Vali Çakır, Vali Konağında düzenlenen programda protokol, sivil topluk kuruluşları, çalışma arkadaşları, vatandaşlar ve gazeteciler ile vedalaştı.
Yozgat’ta görev yapmaktan ve Yozgat’a hizmet etmekten gurur duyduğunu söyleyen Vali Kadir Çakır, “Yozgat’ı kendi memleketim gibi benimsedim. Bundan sonra Türkiye’nin ve Dünya’nın neresinde bir Yozgatlı görsem benim hemşehrim olarak addedeceğim. Bilerek veya bilmeyerek kalbini kırdığım kim varsa hakkını helal etsin. Ben de buradan hakkımı helal ediyorum” dedi.
Alkışlarla makam aracına uğurlanan Çakır, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara el salladı. Vali Çakır daha sonra kentten ayrıldı.

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