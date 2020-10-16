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Vali Canalp’ten korona virüs denetimi

EDİRNE HABERLERİ  | 16.10.2020 14:43 | Son Güncelleme

Edirne Valisi Ekrem Canalp, korona virüs tedbirleri kapsamında Mimar Sinan Caddesi’ndeki iş yerlerinde denetim yaptı."Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganı ile yapılan denetimler devam ediyor.

Vali Canalp’ten korona virüs denetimi

Edirne Valisi Ekrem Canalp, korona virüs tedbirleri kapsamında Mimar Sinan Caddesi’ndeki iş yerlerinde denetim yaptı.
"Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganı ile yapılan denetimler devam ediyor. Kontrollü sosyal hayat döneminde il genelinde yapılan korona virüs tedbirleri denetimlerini Mimar Sinan Caddesi’nde sürdüren Vali Ekrem Canalp, esnaflar ve vatandaşlarla sohbet ederek kuralları hatırlattı. Denetimler sırasında bölgede dezenfekte çalışmaları yapan ekip ile karşılaşan Vali Canalp, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alarak kolaylıklar diledi. Vali Canalp’in maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulunduğu denetimlere İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ve İl Jandarma Komutanı Albay Abdulkadir Seri de katıldı.

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