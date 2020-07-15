Vali Çelik, 15 Temmuz Gazisi Ali Karayiğit’i ziyaret etti

Kütahya Valisi Ali Çelik, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu gece Şehitler Köprü’sünde başına şarapnel parçasının isabet etmesiyle yaralanan 15 Temmuz gazisi Ali Karayiğit ile ailesini ziyaret etti.

Ziyaretten mutluluk duyduğunu belirten Karayiğit o gece yaşadıklarını anlattı.

Türkiye üzerinde oynanan oyunlara milletin 15 Temmuz 2016’da cevabının sert olduğunu belirten Vali Çelik, “251 vatan evladı şehadet şerbetini içti ama onların bizlere bıraktığı ruh yaşıyor, sonsuza kadar da yaşayacak. 15 Temmuz, kendi kararlarını alabilen bir milletin bağımsızlığına dair çok güçlü bir mühürdür” dedi.



