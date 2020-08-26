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Vali Çelik, Ağaçköy şehitliklerini ziyaret etti

KÜTAHYA HABERLERİ  | 26.08.2020 07:08 | Son Güncelleme

Kütahya Valisi Ali Çelik, Dumlupınar ilçesinde Ağaçköy sehitliklerini ziyaret etti.Vali Çelik’e Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Kyak, Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Prof.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Dumlupınar ilçesinde Ağaçköy sehitliklerini ziyaret etti.
Vali Çelik’e Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Kyak, Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cengiz Işık, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Mehmet Ali Karakaya, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkan Yardımcısı Kutyar Özer eşlik etti.
Şehitliklerde devam eden çevre düzenlemelerini yerinde inceleyen Vali Çelik, “Şehitlerimizin hatırasını yaşatmak, daha görünür hale getirmek için çalışıyoruz” dedi.

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