YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Vali Çelik, Alıncık-Işıklar grup köy yolunda incelemelerde bulundu

Vali Çelik, Alıncık-Işıklar grup köy yolunda incelemelerde bulundu

KÜTAHYA HABERLERİ  | 29.06.2020 06:40 | Son Güncelleme

Kütahya Valisi Ali Çelik, sıcak asfalt çalışmalarının devam ettiği Altıntaş’ta çalışmaları yerinde görüp son durum hakkında yetkililerden bilgiler aldı.Kütahya İl Özel İdaresi tarafından alt yapısı tamamlanan köy yolları sıcak asfaltla kaplanıyor.

Kütahya Valisi Ali Çelik, sıcak asfalt çalışmalarının devam ettiği Altıntaş’ta çalışmaları yerinde görüp son durum hakkında yetkililerden bilgiler aldı.
Kütahya İl Özel İdaresi tarafından alt yapısı tamamlanan köy yolları sıcak asfaltla kaplanıyor. Vali Ali Çelik, Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Alıncık-Işıklar grup köy yolunda devam eden sıcak asfalt çalışmalarını inceleyip yetkililerden bilgiler aldı.
Çalışmalarda sona gelindiğini belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, 3 milyon 780 bin TL’ye mal olan 10 bin 800 metre grup köy yolunun Temmuz ayının ilk haftasında vatandaşın hizmetine sunulacağını söyledi.
Vali Çelik, “Köy yollarında kalite ve konforu artırarak köylerimizin daha modern ve yaşanabilir hale gelmesi için hep birlikte çalışacağız” dedi.
Vali Çelik’e Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu ile İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz eşlik etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldımDondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım
Kütahya’da feci kaza: 2 yaralıKütahya’da feci kaza: 2 yaralı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya Namaz Vakitleri 29 Haziran Pazartesi

İmsak
03:36
Sabah
05:29
Öğle
13:09
İkindi
17:05
Akşam
20:38
Yatsı
22:23

Kütahya Nöbetçi Eczaneler29 Haziran Pazartesi

Aybike Eczanesi
Merkez
Çarşı Zeytinler Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Sibel Eczanesi
Gediz
Derman Eczanesi
Simav
Şerifoğlu Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.