Vali Çelik, Alıncık-Işıklar grup köy yolunda incelemelerde bulundu

Kütahya Valisi Ali Çelik, sıcak asfalt çalışmalarının devam ettiği Altıntaş’ta çalışmaları yerinde görüp son durum hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Kütahya İl Özel İdaresi tarafından alt yapısı tamamlanan köy yolları sıcak asfaltla kaplanıyor. Vali Ali Çelik, Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Alıncık-Işıklar grup köy yolunda devam eden sıcak asfalt çalışmalarını inceleyip yetkililerden bilgiler aldı.

Çalışmalarda sona gelindiğini belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, 3 milyon 780 bin TL’ye mal olan 10 bin 800 metre grup köy yolunun Temmuz ayının ilk haftasında vatandaşın hizmetine sunulacağını söyledi.

Vali Çelik, “Köy yollarında kalite ve konforu artırarak köylerimizin daha modern ve yaşanabilir hale gelmesi için hep birlikte çalışacağız” dedi.

Vali Çelik’e Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu ile İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz eşlik etti.

