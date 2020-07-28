YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Vali Çelik, Aslanapa’da Yasin Özer’in cenaze namazına katıldı

Vali Çelik, Aslanapa’da Yasin Özer’in cenaze namazına katıldı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 28.07.2020 10:48 | Son Güncelleme

Tedavi gördüğü kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden, Hüsnü Kişioğlu Ortaokulunda yardımcı hizmetler görevlisi Yasin Özer, Kütahya Valisi Ali Çelik’inde katıldığı cenaze merasimiyle ebediyete uğurlandı.Yaklaşık 2 buçuk yıldır akciğer kanseri tedavisi gören 43 yaşındaki Yasin Özer’in cenaze namazı Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde kılındı.Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına, Kütahya Valisi Ali Çelik, Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer, Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, bazı daire müdürleri, ilçe protokol üyeleri ile Yasin Özer’in yakınları katıldı.Özer’in naaşı kılınan cenaze namazının ardından mezarlığa defnedildi.

Tedavi gördüğü kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden, Hüsnü Kişioğlu Ortaokulunda yardımcı hizmetler görevlisi Yasin Özer, Kütahya Valisi Ali Çelik’inde katıldığı cenaze merasimiyle ebediyete uğurlandı.
Yaklaşık 2 buçuk yıldır akciğer kanseri tedavisi gören 43 yaşındaki Yasin Özer’in cenaze namazı Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde kılındı.
Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına, Kütahya Valisi Ali Çelik, Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer, Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, bazı daire müdürleri, ilçe protokol üyeleri ile Yasin Özer’in yakınları katıldı.
Özer’in naaşı kılınan cenaze namazının ardından mezarlığa defnedildi. Vali Çelik, Özer’in ailesine baş sağlığı ve sabır diledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Kurban bayramı sıkıntılı geçecek' uyarısı! İkinci pik mi geliyor? 'Kurban bayramı sıkıntılı geçecek' uyarısı! İkinci pik mi geliyor?
Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördüBinadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

Bursa'da tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Bursa'da tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Körfez ve Kartepeliler açık havada yaz konseri ile stres attı

Körfez ve Kartepeliler açık havada yaz konseri ile stres attı

Milletvekili Arvas öncülüğündeki heyet çevre yolu için Ankara’da

Milletvekili Arvas öncülüğündeki heyet çevre yolu için Ankara’da

BUÜ Diş Hekimliği Fakültesi ilk öğrencilerini bekliyor

BUÜ Diş Hekimliği Fakültesi ilk öğrencilerini bekliyor

Kambur: "Dünyanın en lezzetli tatlıları bayrama hazır"

Kambur: "Dünyanın en lezzetli tatlıları bayrama hazır"

Kütahya Namaz Vakitleri 28 Temmuz Salı

İmsak
04:08
Sabah
05:49
Öğle
13:12
İkindi
17:04
Akşam
20:24
Yatsı
21:59

Kütahya Nöbetçi Eczaneler28 Temmuz Salı

Atakent Eczanesi
Merkez
Eylül Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Derman Eczanesi
Gediz
Fatih Eczanesi
Simav
Ordu Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Simav’da 2 ev karantinaya alındı

Simav’da 2 ev karantinaya alındı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Nüfus tabelaları kafa karıştırdı

Nüfus tabelaları kafa karıştırdı

Kütahya’da 25 yeni istihdam

Kütahya’da 25 yeni istihdam

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.