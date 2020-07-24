Vali Çelik, basın mensuplarıyla buluştu

Kütahya Valisi Ali Çelik, "Basında sansürün kaldırılması; tarafsız, doğru haberlerin her bireyin, her vatandaşın öğrenme hakkının ortaya çıkması sonucunu doğuruyor ki, önemi de burada ortaya çıkıyor. Yönlendirilmiş, farklı, baskılanmış, bilginin üstünün örtüldüğü bir dünyanın artık zaten gelişen teknoloji karşısında da çok zor olduğu hepimizin malumu" dedi.

Vali Çelik, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı sebebiyle basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Polisevinde İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ve İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çekiç’in de katıldığı kahvaltılı buluşmada konuşan Vali Çelik, "Yapmış olduğunuz meslek, emek isteyen, koşuşturma isteyen zor bir görev. Bu görevi ifa etmek için de çaba içerisindesiniz, koşturuyorsunuz, elinizden geldiğince en iyisi için mücadele ediyorsunuz. Ben bu anlamda da kendinize ve şehrimize katmış olduğunuz hizmetlerden dolayı da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Klasik ve gerçek olan en temel cümle; basın yasama, yürütme, yargı erklerinin yanında 4. güç olarak ifade ediliyor. Bunun en önemli ehemmiyeti, bu güçleri tanımladığımız zaman devlet ya da toplumsal hayat, millet hayatında hizmeti tanımlıyor. Yasama, yürütme, yargı dediğiniz şey hizmet, dolayısıyla basını da 4. güç olarak ifade ettiğimiz zaman millete yönelik bir hizmetin bir parçasıyız. Bu da ayrıca onur verici bir görev. Ortaya çıkardığı sonuç itibariyle baktığınız zaman milletin haber alma, öğrenme ve ifade etme alanındaki sözcüleri, temsilcileri konumuna gelmiş durumda basın mensuplarımız. Bu yönüyle de insanların haber alma hakkını, olayları öğrenme hakkını sizlerin vasıtasıyla gerçekleştirilmiş olması da yaptığınız hizmetin kat be kat önemini artırıyor. Basında sansürün kaldırılması; tarafsız, doğru haberlerin her bireyin, her vatandaşın öğrenme hakkının ortaya çıkması sonucunu doğuruyor ki, önemi de burada ortaya çıkıyor. Yönlendirilmiş, farklı, baskılanmış, bilginin üstünün örtüldüğü bir dünyanın artık zaten gelişen teknoloji karşısında da çok zor olduğu hepimizin malumu. Ama bizlere düşen, millete, insanlığa hizmet etmeyen isteyen devletin ve ülkenin tüm bireylerin bakması gereken perspektif, gelişme, doğru ve tarafsız, adaletli olanın insan hayatının bir parçası olması haline getirilmesi için mücadele etmek. Sizler bunun bir parçasısınız. Önemli olan; yanlışı, eksiği, fazlasını, o tespit ettiğiniz neyse, ya da sizin gözünüzden gözüken olguyu yalın bir haliyle resmetmek. Onu diğer vatandaşların öğrenme hakkının aracısı olmak. Bu anlamda yaptığınız hizmetlerden dolayı, gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize saygılarımı sunuyorum, teşekkürlerimi iletiyorum. Allah yürüttüğünüz mesleğinizde sizleri daha iyi, daha başarılı noktalara getirmesi için güç versin, kuvvet versin. Bunun yanında da ilk başta sağlık ve huzur versin" diye konuştu.