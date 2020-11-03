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Vali Çelik: “Germiyan Sokağı, şehrin hizmetine sunulmalı"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 03.11.2020 18:05 | Son Güncelleme

Kütahya’nın tarihi Germiyan Sokağı’nda incelemelerde bulunan Vali Ali Çelik, Germiyan Sokağı’na fonksiyon kazandırılarak şehrin hizmetine sunulması gerektiğini ifade etti.Vali Ali Çelik, tarihi Germiyan Sokağı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kütahya İl Özel İdaresine devredilen halk arasında Karaa Konağı olarak bilinen tarihi Paşalar Konağında incelemelerde bulundu.3 katlı, 12 odalı tarihi konakta incelemelerini tamamlayan Vali Çelik, daha sonra Germiyan Sokağı’ndaki konakları inceleyip Ala Konağında devam eden restorasyon çalışmalarının son durumu hakkında bilgiler aldı.Kütahya İl Özel İdaresi, Kütahya Belediyesi ile Dumlupınar Üniversitesince aslına uygun restore edilerek ayağa kaldıran konaklarda sürdürülen faaliyetler hakkında bilgiler alan Vali Ali Çelik’e İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Kyak, Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İbrahim Çatladan ile Balıklı Mahallesi Muhtarı Ahmet Aybak eşlik etti.Aslına uygun onarım ve güçlendirmelerle tarihi konakların geçmişteki canlılığına kavuşturularak kullanıma hazır hale getirildiğini belirten Çelik, sivil mimarinin en güzel örneklerinin yer aldığı, Osmanlı şehzadelerine eğitim yuvası olmuş tarihi Germiyan Sokağı’na fonksiyon kazandırılarak şehrin hizmetine sunulması gerektiğini söyledi.

Kütahya’nın tarihi Germiyan Sokağı’nda incelemelerde bulunan Vali Ali Çelik, Germiyan Sokağı’na fonksiyon kazandırılarak şehrin hizmetine sunulması gerektiğini ifade etti.
Vali Ali Çelik, tarihi Germiyan Sokağı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kütahya İl Özel İdaresine devredilen halk arasında Karaa Konağı olarak bilinen tarihi Paşalar Konağında incelemelerde bulundu.
3 katlı, 12 odalı tarihi konakta incelemelerini tamamlayan Vali Çelik, daha sonra Germiyan Sokağı’ndaki konakları inceleyip Ala Konağında devam eden restorasyon çalışmalarının son durumu hakkında bilgiler aldı.
Kütahya İl Özel İdaresi, Kütahya Belediyesi ile Dumlupınar Üniversitesince aslına uygun restore edilerek ayağa kaldıran konaklarda sürdürülen faaliyetler hakkında bilgiler alan Vali Ali Çelik’e İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Kyak, Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İbrahim Çatladan ile Balıklı Mahallesi Muhtarı Ahmet Aybak eşlik etti.
Aslına uygun onarım ve güçlendirmelerle tarihi konakların geçmişteki canlılığına kavuşturularak kullanıma hazır hale getirildiğini belirten Çelik, sivil mimarinin en güzel örneklerinin yer aldığı, Osmanlı şehzadelerine eğitim yuvası olmuş tarihi Germiyan Sokağı’na fonksiyon kazandırılarak şehrin hizmetine sunulması gerektiğini söyledi.

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