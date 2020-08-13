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Vali Çelik, köylerde devam eden yol çalışmalarını inceledi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 13.08.2020 12:37 | Son Güncelleme

Kütahya Valisi Ali Çelik, merkeze bağlı Gevrekseydi Doğaköy Ağızören köy yolu ile Kızık Kükürt köy yolunda incelemelerde bulundu.Kütahya İl Özel İdaresinin kendi ekip ve araçlarıyla yapılan yolların son durumu hakkında Vali Çelik’e bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, 2020 yılı BSK sıcak asfalt programı kapsamında Gevrekseydi Doğaköy Ağızören köy yolunda Pmt serimi ile 1 milyon 50 bin TL maliyetli asfalt çalışmasına başlandığını söyledi.

Vali Çelik, köylerde devam eden yol çalışmalarını inceledi

Kütahya Valisi Ali Çelik, merkeze bağlı Gevrekseydi Doğaköy Ağızören köy yolu ile Kızık Kükürt köy yolunda incelemelerde bulundu.
Kütahya İl Özel İdaresinin kendi ekip ve araçlarıyla yapılan yolların son durumu hakkında Vali Çelik’e bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, 2020 yılı BSK sıcak asfalt programı kapsamında Gevrekseydi Doğaköy Ağızören köy yolunda Pmt serimi ile 1 milyon 50 bin TL maliyetli asfalt çalışmasına başlandığını söyledi. Koyak, Gevrekseydi Doğaköy Ağızören güzergahının devamı olan Kızık Kükürt köy yolunda ise 3 kilometre altyapı güçlendirme ve onarım çalışmasının sürdürüldüğünü kaydetti.

Vali Çelik, köylerde devam eden yol çalışmalarını inceledi

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