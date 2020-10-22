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Vali Çelik: "Kütahya’daki vaka sayısında ciddi artış var"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 22.10.2020 21:41 | Son Güncelleme

Kütahya Valisi Ali Çelik, korona virüs vaka sayısının artış gösterdiğini belirterek, izolasyonda olan vatandaşların karantinaya uymaları ve evlerinde kalmaları yönünde uyarılarda bulundu.Vali Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Son bir ayda pozitif vaka görülen kadın ve genç vatandaş sayımızda önemli oranda artış var.

Vali Çelik: "Kütahya’daki vaka sayısında ciddi artış var"

Kütahya Valisi Ali Çelik, korona virüs vaka sayısının artış gösterdiğini belirterek, izolasyonda olan vatandaşların karantinaya uymaları ve evlerinde kalmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Vali Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Son bir ayda pozitif vaka görülen kadın ve genç vatandaş sayımızda önemli oranda artış var. Kadınlar ve gençlerin toplu etkinliklerden, sohbetlerden, misafirliklerden uzak durması önem arz etmektedir. Duyarlılığınız için teşekkür ediyorum. Değerli Kütahyalılar, pozitif vaka sayımız artıyor. Kapalı alanlarda uzun süre kalmamalı, misafirlikleri, ziyaretleri bir süre ertelemeli, maske, mesafe, temizlik kurallarını ihmal etmemeliyiz. İzolasyonda olanların ise evlerinde kalmaları çok önemli" ifadelerine yer verdi.

Vali Çelik:

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