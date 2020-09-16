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Vali Çelik Murat Dağı yol çalışmalarını inceledi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 16.09.2020 17:07 | Son Güncelleme

Kütahya Valisi Ali Çelik, Muratdağı Termal Turizm Merkezi yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.İncelemelerde bulunan Kütahya Valisi Ali Çelik’e, Karayolları 14.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Muratdağı Termal Turizm Merkezi yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.
İncelemelerde bulunan Kütahya Valisi Ali Çelik’e, Karayolları 14. Bölge Müdürü Ömer Güzel, Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Yaşar Türker, İlçe Emniyet Müdürü Halil Konca, Yol Yapım Baş Mühendisleri Ali Can Birincioğlu, Okan Yıldız, Karayolları Emet Şube Şefi Osman Girgin ve Sazköy Muhtarı Ali Rıza Güneş eşlik etti.
Ege Bölgesi’nin incisi olan Muratdağı Termal Turizm Merkezi’nde yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Çelik, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden geniş bilgi aldı.

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