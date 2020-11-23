Vali Çelik: "Öğretmenlerimiz toplumun rehberi"

Kütahya Valisi Ali Çelik, "Öğretmenlerimizin büyük bir özveri ve sevgiyle yetiştirdiği çocuklarımızın, uygarlık yarışında ülkemizi lider ülke yapacağından hiç kuşkumuz yoktur" dedi.

Çelik, Öğretmenler Günü sebebiyle yaptığı açıklamada, "Bir milletin varlığını devam ettirebilmesi ve çağdaş uygarlık seviyesini yakalayabilmesi, çocuklarının ve gençlerinin iyi yetişmiş olmasıyla mümkündür. Öğretmenlerimizin büyük bir özveri ve sevgiyle yetiştirdiği çocuklarımızın, uygarlık yarışında ülkemizi lider ülke yapacağından hiç kuşkumuz yoktur. Toplumun rehberi, geleceğin mimarı olan öğretmenlerimizin önemini Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1923 yılında Kütahya Lisesinde yaptığı konuşmada şu sözlerle ifade etmiştir: ’Bir millet, irfan ordusuna sahip olmadıkça savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferin köklü sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür. Bu ikinci ordu olmadan birinci ordunun elde ettiği kazanımlar sönük kalır.’ Bu sebeple, Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasında, 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirmesinde öğretmenlerimizin çabalarının, emeklerinin çok önemli payı olacaktır. Ülkemizin geleceğini emanet ettiğimiz öğretmenlerimizin varlığı, bizlere daima güven vermektedir. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehit öğretmenlerimizi, ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle anıyor; tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

