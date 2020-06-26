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Vali Çelik, şehit babalarını ağırladı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 26.06.2020 10:14 | Son Güncelleme

Şehit babaları Süleyman Çelik, İbrahim Temel, Ahmet Akyıldız, Hüseyin Yıldız ile Sebahattin Özdemir, Kütahya Valisi Ali Çelik’i ziyaret etti.Şehit babalarını makamında kabul eden Vali Çelik, ziyaretten mutluluk ve onur duyduğunu söyledi.Şehit yakınlarını en kutsal emanetlerden biri olarak gördüğünü ifade eden Vali Çelik, “Şehitlik en yüksek mertebe.

Vali Çelik, şehit babalarını ağırladı

Şehit babaları Süleyman Çelik, İbrahim Temel, Ahmet Akyıldız, Hüseyin Yıldız ile Sebahattin Özdemir, Kütahya Valisi Ali Çelik’i ziyaret etti.
Şehit babalarını makamında kabul eden Vali Çelik, ziyaretten mutluluk ve onur duyduğunu söyledi.
Şehit yakınlarını en kutsal emanetlerden biri olarak gördüğünü ifade eden Vali Çelik, “Şehitlik en yüksek mertebe. Vatanımızın bağımsızlığı uğruna can vermek en büyük fedakârlık. Sizler, kahraman evlatlarımızın bizlere emanetisiniz. Daima yanınızda olacağız. Allah, birlik ve beraberliğimizi daimi kılsın" dedi.
Vali Çelik’e görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan şehit babaları ilgi ve alakasından dolayı teşekkür etti.

Vali Çelik, şehit babalarını ağırladı

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