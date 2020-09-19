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Vali Çelik: “Şehit ve gazilerimize minnettarız”

KÜTAHYA HABERLERİ  | 19.09.2020 20:49 | Son Güncelleme

Kütahya Valisi Ali Çelik, 19 Eylül Gaziler Günü sebebiyle Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şubesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubesini ziyaret etti.Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şube Başkanı Şaban Başoğul ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şube Başkanı Ahmet Asım Okat’ı dernek merkezlerinde ziyaret eden Vali Ali Çelik, gazilerle bir araya gelerek Gaziler Günlerini kutladı.Zayıflara yaşama hakkı tanınmayan zor bir coğrafyada yaşadıklarını söyleyen Vali Çelik, “ Bu zorlu coğrafyada kalıcı olmamızı sağlayan en temel husus içimizdeki şehitlik ve gazilik duygusu.

Kütahya Valisi Ali Çelik, 19 Eylül Gaziler Günü sebebiyle Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şubesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubesini ziyaret etti.
Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şube Başkanı Şaban Başoğul ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şube Başkanı Ahmet Asım Okat’ı dernek merkezlerinde ziyaret eden Vali Ali Çelik, gazilerle bir araya gelerek Gaziler Günlerini kutladı.
Zayıflara yaşama hakkı tanınmayan zor bir coğrafyada yaşadıklarını söyleyen Vali Çelik, “ Bu zorlu coğrafyada kalıcı olmamızı sağlayan en temel husus içimizdeki şehitlik ve gazilik duygusu. Vatanımız ve bayrağımız uğruna en büyük fedakârlığı yapan şehit ve gazilerimize minnettarız” dedi.

“Gazi ve şehit yakınlarının 24 saat emrinizdeyiz”
Devletin tüm kurumlarının, çalışanlarının gazi ve şehit yakınlarının 24 saat emrinde olduğunu belirten Vali Çelik, “Bu topraklarda bizlere güç veren sizlersiniz. Şehitlerimizin kutsal emaneti aileleri ile kıymetli gazilerimizin yanında olmak en önemli görevimiz. 24 saat emrinizdeyiz. Rabbim bizi bir ve beraber tutsun” ifadelerini kullandı.

“Birlik ve beraberlik en büyük gücümüz”
Terörle mücadelenin kesintisiz sürdürüldüğünü belirten Vali Çelik, “Bu toprakların vatan kalmasının bir bedeli var. Doğu’da, Güneydoğu’da ve sınır ötesinde mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bizlere düşen en önemli görev birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmektir. Birlik ve beraberlik bizim en büyük gücümüz” diye konuştu.

“Kıymetli büyüklerimizin sağlığı bizim için çok önemli”
Covid-19 tedbirleri hakkında hatırlatmalarda bulunan Çelik, “Sağlık her şeyin başı. Bu süreçte özellikle 60 yaş ve üzeri büyüklerimizden ricam mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamaları, kalabalığa karışmamaları. En değerli büyüklerimiz sizlersiniz. Lütfen, maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edelim, hareketliliğimizi de azaltalım” şeklinde konuştu.

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