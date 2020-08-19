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Vali Çelik’e bor parçalarından yapılan Cumhurbaşkanı portresi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 19.08.2020 11:35 | Son Güncelleme

Emet Bor İşletme Müdürü Osman Zengin, ziyaret ettiği Kütahya Valisi Ali Çelik’e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bor parçacıklarından oluşan portresini hediye etti.Kabullerinden dolayı Vali Çelik’e teşekkür eden Zengin, Emet Bor işletmesinin faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Çelik, dünyanın yüzde 73 bor rezervine sahip Türkiye’de Kütahya’nın zengin bor yataklarıyla önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Vali Çelik’e bor parçalarından yapılan Cumhurbaşkanı portresi

Emet Bor İşletme Müdürü Osman Zengin, ziyaret ettiği Kütahya Valisi Ali Çelik’e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bor parçacıklarından oluşan portresini hediye etti.
Kabullerinden dolayı Vali Çelik’e teşekkür eden Zengin, Emet Bor işletmesinin faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Çelik, dünyanın yüzde 73 bor rezervine sahip Türkiye’de Kütahya’nın zengin bor yataklarıyla önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Vali çelik hediye edilen Bor parçacıklarından yapılan Cumhurbaşkanı portresi için teşekkür etti.

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