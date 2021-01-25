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Vali Çiçek: “Aile kurumu sosyal medyadan çok ciddi bir saldırı altında”

25.01.2021 14:59 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, son yıllarda aile yapısının sosyal medya başta olmak üzere çeşitli alanlardan dağılmasına yönelik ciddi bir saldırı altında olduğunu ifade ederek, “Aile kurumu çok ciddi bir saldırı altında.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, son yıllarda aile yapısının sosyal medya başta olmak üzere çeşitli alanlardan dağılmasına yönelik ciddi bir saldırı altında olduğunu ifade ederek, “Aile kurumu çok ciddi bir saldırı altında. Sosyal medyadan ve birçok yerden çok ciddi saldırı altında. Bu hepimizi etkiliyor” dedi.
Afyonkarahisar Valiliği tarafından hayata geçirilen ‘2021 Aile Yılı’ tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan ve aile kavramının önemine dikkat çeken Vali Çiçek, Türk milletinin binlerce yıldır var olmamasının en büyün sebeplerinden birisinin güçlü bir aile yapısına sahip olmasından kaynaklandığını anımsattı. Aile yapısının özellikle son zamanlarda ciddi bir saldırı altında olduğunu vurgulayan Vali Çiçek, “Aile kurumu çok ciddi bir saldırı altında. Sosyal medyadan ve birçok yerden çok ciddi saldırı altında. Bu hepimizi etkiliyor. Ben evimde çocuğumun evinden interneti alamıyorum. Ben çocuğum 9 yaşında kavga dövüş saat 12.00 kadar alamadım. Her yolu deniyoruz. Bazen garip garip sesleri geliyor birileriyle konuşuyor. Burada topluma diyoruz ama ‘aile yılında’ bizde öğreneceğiz, bununla nasıl mücadele edeceğimizi” dedi.
Termal bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Vali Gökmen Çiçek’in yanı sıra Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, İhsaniye Belediye Başkanı Tunay Türkmen, Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, milletvekilleri ve proje paydaşı olan ilgili kurumların yöneticileri katıldı.

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