YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Vali Çiftçi, ehliyet bilgilerini kimlik kartına yükletti

Vali Çiftçi, ehliyet bilgilerini kimlik kartına yükletti

ÇORUM HABERLERİ  | 05.11.2020 18:07 | Son Güncelleme

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığı’nın “Hayat Kimliğinle Kolay” projesi kapsamında yeni nesil sürücü belgesini kimlik kartına yükleme işlemini gerçekleştirdi.Kimlik kartı ile sürücü belgesini birleştirme işlemi için İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Mustafa Çiftçi, görevli personelin yönlendirmeleri doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirdi.2002 yılından bugüne kadar İçişleri Bakanlığı Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından MERNİS projesinin uygulandığını hatırlatan Vali Çiftçi, “Bu kapsamda 2017 yılından itibaren çipli yeni nesil kimlik kartları uygulamaya alındı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığı’nın “Hayat Kimliğinle Kolay” projesi kapsamında yeni nesil sürücü belgesini kimlik kartına yükleme işlemini gerçekleştirdi.
Kimlik kartı ile sürücü belgesini birleştirme işlemi için İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Mustafa Çiftçi, görevli personelin yönlendirmeleri doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirdi.
2002 yılından bugüne kadar İçişleri Bakanlığı Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından MERNİS projesinin uygulandığını hatırlatan Vali Çiftçi, “Bu kapsamda 2017 yılından itibaren çipli yeni nesil kimlik kartları uygulamaya alındı. 2018 yılından itibaren de yeni nesil sürücü belgeleri İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri tarafından verilmeye başlandı. Daha sonra MERNİS projesinin bir eleri aşaması olan yeni nesil kimlik kartları ve ehliyetlerinin entegre edilmesi aşamasına da 21 Eylül 2020 tarihinden itibaren Nüfus Müdürlüklerimiz geçti. Aradan 1.5 ay geçmesine rağmen 500 ila 750 vatandaşımız bununla ilgili müracaatlarını yaptılar. Şuanda kimlik kartlarıyla,sürücü kartları belgelerini birleştirmiş oldular. İşlemler 3 ila 5 dakikada gerçekleştiriliyor. Bu işlem yapıldıktan sonra sürücü belgeleri kimlik kartlarına aktarıldığı için sürücü kimliklerini taşımalarına gerek kalmıyor. Ancak yurt dışında araç kullanacak vatandaşlarımız sürücü belgelerini yanlarında taşıması gerekiyor” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baraj gölünde görüntülendi! Baraj gölünde görüntülendi!
Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzedeTarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
’Deprem görüntülerini çocuklara izletmeyin’ uyarısı
’Deprem görüntülerini çocuklara izletmeyin’ uyarısı
Ortacami Sokak sil baştan yenileniyor
Ortacami Sokak sil baştan yenileniyor
İzol’dan Biden uyarısı
İzol’dan Biden uyarısı
Ordu'da mandırada sahte içki üreten 3 kişi yakalandı
Ordu'da mandırada sahte içki üreten 3 kişi yakalandı
Büyükşehir sanayi bölgelerinde dezenfeksiyon çalışmalarını artırdı
Büyükşehir sanayi bölgelerinde dezenfeksiyon çalışmalarını artırdı
Denizlisporlu oyuncular Yeni Malatyaspor maçından puanla dönmek istiyor
Denizlisporlu oyuncular Yeni Malatyaspor maçından puanla dönmek istiyor

Çorum Namaz Vakitleri 5 Kasım Perşembe

İmsak
05:42
Sabah
07:08
Öğle
12:29
İkindi
15:14
Akşam
17:40
Yatsı
19:00

Çorum Nöbetçi Eczaneler 5 Kasım Perşembe

Gazi Eczanesi
Merkez
Hicret Ecz. Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Funda Ünal Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yaren Eczanesi
Mecitozu
Şifa Ecz. Eczanesi
Osmancik
Önder Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Çorum'da evinde baygın halde bulunan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı
Çorum'da evinde baygın halde bulunan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
İlçe kaymakamları Bayat’ta toplandı
İlçe kaymakamları Bayat’ta toplandı
Çorum il Bazında Seçim Sonuçları
Çorum il Bazında Seçim Sonuçları
Çorum’da Uyuşturucu Operasyonu
Çorum’da Uyuşturucu Operasyonu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.