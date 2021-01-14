Vali Çiftçi Sungurlu’da incelemelerde bulundu

Çorum Valisi Mustafa Çiftç, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Sungurlu ilçesi’ne gitti.

Vali Çiftçi’ye Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, Kaymakam Refiki Ayşegül Efe, İl jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Uzunoğlu, İlçe Jandarma Komutan vekili Yüzbaşı Görkem Güncan, İlçe Müftüsü İbrahim Köksal, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, İl Genel Meclis Üyeleri eşlik etti.

İlk olarak Yörüklü Köyü’nü ziyaret eden Vali Çiftçi ve beraberindeki heyet, bir süre önce bakım ve onarım çalışmaları yapılan 590 yıllık geçmişe sahip tarihi camide incelemelerde bulundu. Daha sonra köyde incelemelerde bulunan Vali Çiftçi, Karakaya Jandarma Karakolu ziyaret ettikten sonra ilçeden ayrıldı.

