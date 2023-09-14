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Vali Çiftçi’den Ahilik Haftası kutlaması

14.09.2023 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Ahilik Haftası münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Vali Çiftçi’den Ahilik Haftası kutlaması

Ahi Evran’ın, doğum tarihinin kesin olmamakla birlikte 1171 yılında İran’ın Hay kasabasında dünyaya geldiğini hatırlatan Vali Çiftçi,” Asıl adı Şeyh Nasuriddin Mahmut Ahi Evran’dır. Asya içlerinden Anadolu ‘ya gelen mutasavvıflardan biri olan Ahi Evran 1262 yılında Kırşehir’de vefat etmiştir. Debbağlık, yani deri işletmeciliğini icra eden Ahi Evran bu meslek erbabının piri kabul edilmiştir. Anadolu’nun fethinden sonra bu coğrafyanın vatanlaşması, Türkleşmesi ve Türk yurdu olarak mayalanmaya başlaması Ahi Evran gibi şahsiyetlerin varlığıyla olmuştur. Ahilik yalnızca esnaf teşkilatı değil aynı zamanda Anadolu’nun göğsüne Türk mührünün vurulmasında önemli bir rol oynamış kurumdur. Bu teşkilat sayesinde kültürümüz, günümüze kadar varlığını sürdürmüştür.” dedi.

Milletlerin medeniyetlerinin maddi medeniyet ve manevi medeniyet olmak üzere ikiye ayrıldığını belirten Vali Mustafa Çiftçi, “Mimari, müzik, ticaret, folklor gibi alanlar maddi medeniyeti oluştururken; ahlak, erdem, sevgi, merhamet, hoş görü gibi kavramlar da manevi medeniyeti teşkil eder. Ahi Evran bu iki medeniyeti en iyi şekilde birleştirmiş şahsiyetlerden biridir. Bir yandan usta-çırak rabıtasını, mesleki tekamülü maddi boyutuyla düzenlerken bir yandan da çırağın ustaya saygısını, ustanın erdemli bir meslek erbabı yetiştirme sorumluluğunu bu coğrafyaya kazandırmıştır. Ustanın çırağın beline bağladığı “Şed” yalnızca bele bağlanan bir kuşak değil, aynı zamanda yüzyıllar sonrasına yön veren bir felsefedir. Kuşağa layık olma, onun icaplarına uyma sarsılmaz bir bağlılığın ve ahlakın yeminini yerine getirmektir.” şeklinde konuştu.

Fazilet ve çalışkanlığın ahilik teşkilatının önemli değerli olduğunu anlatan Vali Çiftçi şöyle devam etti, “Değişen ve sanayileşen dünyaya rağmen bu değerler her zaman geçerli olmuştur. Bu noktada Ahi Evran’ın yalnızca bize değil bütün dünyaya mesajı olduğunu görüyoruz. Bu vesile ile Kültür ve Turizm Bakanlığımızca ilk kez 1988 yılından itibaren anılmaya başlanan Ahilik Haftası’nı kutluyor, Ahi Evran’ı rahmet ve minnetle anıyorum. Ahi Evran ruhuyla milletimizin maddi ve manevi değerlerine sahip çıkan, kültürümüzü geçmişten günümüze taşıyan esnaf ve sanatkarlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

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