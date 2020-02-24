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Vali Çiftçi’den hayırsevelere teşekkür

ÇORUM HABERLERİ  | 24.02.2020 18:37 | Son Güncelleme

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Elazığ’da yaşanan deprem sonrasında katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür belgesi verdi.Vali Mustafa Çiftçi, Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Elazığ’da yaşanan deprem sonrasında katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür belgesi verdi.
Vali Mustafa Çiftçi, Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. İl AFAD Müdürü Elvan Kaya ve Ticaret Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal’ın da hazır bulunduğu ziyarette Vali Çiftçi, iş dünyasının temsilcileriyle bir süre görüştü.
Vali Çiftçi, deprem sonrasında yaraları sarmak için yürütülen çalışmalarda destek olan iş dünyası ve tüm Çorum halkına teşekkür etti.
Bölgedeki ihtiyaçların karşılanması noktasında seferber olan Türk milletinin birlik ve beraberliğini dünyaya bir kez daha gösterdiğini dile getiren Vali Çiftçi, “Deprem’de hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yüce Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin” dedi.

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