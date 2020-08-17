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Vali Coşkun, Elbistan’da incelemelerde bulundu

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 17.08.2020 16:48 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Elbistan’da bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’un ilçedeki ilk durağı Elbistan Kaymakamlığı oldu.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Elbistan’da bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’un ilçedeki ilk durağı Elbistan Kaymakamlığı oldu. Vali Coşkun, hükümet konağı önünde Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert tarafından karşılandı. Vali Coşkun, karşılamanın ardından Kaymakam Demir’in makamına geçti. Kaymakam Demir, burada Vali Coşkun’a ilçeyle ilgili olarak kısa bir brifing verdi. Vali Coşkun’un ziyaret programındaki ikinci durağı ise Elbistan Belediyesi oldu. Vali Coşkun, belediye ziyareti esnasında karşılaştığı vatandaşlarla bir süre sohbet etti.
Vali Coşkun’a, Elbistan Belediyesi girişinde Başkan Mehmet Gürbüz tarafından çiçek takdim edildi. Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Başkan Gürbüz’den ilçenin genel yapısı ve belediye çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. Ziyaret sonunda, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz tarafından Vali Ömer Faruk Coşkun’a el dokuma halı hediye etti.
Ziyaretleri ile ilgili olarak kısa bir değerlendirme yapan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, misafirperverliklerinden dolayı Elbistan Kaymakamı Özkan Demir ve Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e teşekkür etti.
Elbistan’a, kapsamlı bir ziyaret daha gerçekleştireceğini kaydeden Vali Coşkun, “Elbistan’ı, çok ayrıntılı gezme şansımız olmadı. Daha sonra kapsamlı bir ziyaret yapacağız” dedi.

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