Vali Çuhadar 24 Temmuz Basın Bayramını kutladı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 24 Temmuz Basın Bayramını kutlayarak mesaj yayımladı.

Vali Çuhadar mesajında, Türk basınında sansürün kaldırılışının 112. yıl dönümünde basın meslek ilkelerinden taviz vermeksizin halkı doğru bilgilendirmek için gece gündüz demeden, bu mesleğe yıllarını veren, kalemini doğruluktan ayırmayan tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladığını söyledi.

Vali Çuhadar, “Çağdaş ve demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, hakikati kamu adına araştıran, doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatarak, devlet ve vatandaş arasında köprü görevi üstlenen, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir. Gerek ülkemizin gerekse Adıyaman’ımızın her alanda hedeflenen başarıya ulaşmasında ve bu başarının ülkemiz ve ilimiz ekonomisine olumlu yönde yansımasına, basın mensuplarının gösterdikleri duyarlılık ve bu konuda yaptıkları başarılı çalışmalar büyük katkı sağlamaktadır. Bu anlamlı günde Adıyaman’ımızın kalkınması ve gelişmesi için büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdüren, doğru ve eksiksiz haber veren, basın meslek ilkeleri ve basın ahlak esaslarından ayrılmadan özel hayata ve kişilik haklarına saygılı tüm basın mensuplarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

