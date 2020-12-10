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Vali Çuhadar Adıyaman Doğa Kolejini ziyaret etti

ADIYAMAN HABERLERİ  | 10.12.2020 10:50 | Son Güncelleme

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Doğa Kolejini ziyaret ederek eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.Adıyaman Doğa Koleji Kurucu Müdürü Orhan Ekinci ve yöneticiler tarafından karşılanan Vali Mahmut Çuhadar, okulu gezdi.

Vali Çuhadar Adıyaman Doğa Kolejini ziyaret etti

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Doğa Kolejini ziyaret ederek eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Adıyaman Doğa Koleji Kurucu Müdürü Orhan Ekinci ve yöneticiler tarafından karşılanan Vali Mahmut Çuhadar, okulu gezdi. Okulun eğitim ve öğretim durumu ile ilgili Orhan Ekinci’den bilgi alan, Vali Çuhadar eğitimin önemine işaret etti.
Orhan Ekinci ise, ziyaretlerinden dolayı Vali Mahmut Çuhadar’a teşekkür ederek, öğrencilere pandemi sürecinde de en iyi şekilde uzaktan eğitim vermenin gayreti içerisinde olduklarını dile getirdi.

Vali Çuhadar Adıyaman Doğa Kolejini ziyaret etti

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